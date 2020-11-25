Bangladeşli Bakan koronavirüse yakalandı
Bangladeş Dışişleri Bakanı Abul Kalam Abdul Momen'in, koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.
Bangladeş Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Abul Kalam Abdul Momen ve müsteşar Mesud Bin Momen'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
Dışişleri Bakanı ve Müsteşar'ın 27-28 Kasım tarihlerinde düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 47. Dışişleri Bakanları Konferansı'na katılmak üzere Nijer'e yapacakları ziyaret öncesi, Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı kaydedildi.
İkilinin sağlık durumunun iyi olduğu ve evlerinde karantinaya girdikleri bilgisi paylaşıldı.
Dışişleri Bakanlığı ve Riyad'daki Bangladeş Büyükelçiliği yetkililerinin yanı sıra Bangladeş'in İİT Daimi Temsilciliğinden oluşan bir heyetin, konferansta Bangladeş'i temsil edeceği açıklandı.
Bangladeş'te 454 bin 146 Kovid-19 vakasına rastlandı, 6 bin 487 kişi virüsten hayatını kaybetti.