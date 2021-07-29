Bangladeş Türkiye'den "fırkateyn" satın alabilir

Bangladeş Donanması’nın fırkateyn ihtiyacını karşılamak için 6 adet (2 adedi tedarikçi ülke, 4 adedi Chattogram Drydock Ltd. (CDDL) tarafından inşa edilmek üzere) çok maksatlı fırkateynin tedarikini kapsayan ihale finalistlerin belirlenmesiyle beraber sonuca bir adım daha yaklaştı. Finale Türkiye, Çin, Hollanda ve İtalya’nın kaldığı ihaleye aynı zamanda İngiltere, Fransa, Hindistan ve Güney Kore ilgi göstermişti.

Çin’in teklifi CDDL’in hisselerinin büyük bir kısmının Çinli China Shipbuilding and Offshore International Company Ltd.’ye (CSOC) verilmesi karşılığında 378 milyon dolar birim maliyetiyle Type 054 fırkateynlerinin tedarik edilmesini kapsıyor.

Yüklü halde 4000 ton deplasmana sahip olan Type 054’ün silah sistemleri; 32 adet HHQ-16 orta menzilli hava savunma füzesi, 8 adet C-803 gemisavar füze, Type 730 30mm Yakın Hava Savunma Sistemi, 76mm baş topu 324mm torpido kovanları ve DSH roketatar sistemi olarak sıralanabilir.

Yetkililer hem Bangladeş’in bir tersanesinin hisselerinin verilmesinin hem de söz konusu fırkateynlere biçilen maliyetin uygun olmadığı gerekçesiyle bu teklife sıcak bakmamakta.

Hollanda’nın teklifi Damen ile CDDL’in gemilerin yerli imkanlarla inşa edilmesi üzerine işbirliği yapmasını içeriyor ancak teklif edilen tasarım kabiliyet açısından hizmetteki Shadhinata sınıfının Korvet-Hafif Fırkateyn segmentinde. Bu da söz konusu teklifin imzalandığı Bangladeş Donanması’na yeni bir kabiliyet katmamasına yol açacaktır.

İtalya ise Fincantieri tarafından ABD Donanması’na FFG-X programı için sunulmuş FREMM bazlı tasarımın daha düşük deplasmanlı bir sürümünü teklif ediyor. FREMM tasarımına dayalı fırkateynler doğaları gereği performans açısından olduğu kadar maliyet açısından da oldukça yüksek bir konumdadır. Bu sebeple İtalya’nın teklifinin Bangladeş Donanması’ndan ilgi görmesine rağmen belirlenen bütçenin oldukça üzerinde olduğu belirtiliyor.

Çin’in CDDL’in hisselerini devralma isteği, Hollanda’nın fazla yeni kabiliyet kazandırmayacak bir teklif sunması ve İtalya’nın bütçeyi aşan bir teklifle gelmesi ihalede Türkiye’nin İstif (İ) sınıfı fırkateyninin seçilme olasılığını arttırıyor. Böyle bir olasılık halinde Türkiye’nin ambargolara karşı geliştirdiği yerli çözümler için de bir ihracat potansiyeli oluşacaktır (Milli Dikey Atım Sistemi, HİSAR, MKEK 76mm Deniz Topu, ATMACA gemisavar füze, GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi…).

Seçimi Bangladeş’e bağlı olan silah sistemlerinin 16 adet Milli Dikey Atım Sistemi (MDAS), HİSAR hava savunma füzeleri, Leonardo 76mm baş topu, GÖKDENİZ 35mm Yakın Hava Savunma Sistemi, ASELSAN STOP 25mm ve 16 adet ATMACA gemisavar füzesini içermesi bekleniyor. İhaleyi Türkiye’nin kazanması durumunda CDDL, STM veya İstanbul Tersanesi ile tedarik edilecek 6 fırkateyn için teknik ve mali isterler konusunda işbirliğinde bulunacak.