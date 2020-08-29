Bangladeş, Arakanlı mültecilere yeniden mobil ağ ve internet hizmeti sağlamaya başladı

DAKKA (AA) - Bangladeş hükümeti, Birleşmiş Milletler (BM) ve yardım kuruluşlarının yaptığı çağrıların ardından Cox Bazar'daki Arakanlı Müslüman (Rohingya) mültecilerin yaşadığı kamplarda, internet ve mobil iletişim hizmetlerini yeniden sağlamaya başladı.

Bangladeş Mültecilere Yardım ve Yurtlarına İade Komisyonu Başkanı Mahbub Alam Talukder, AA muhabirine açıklamada, hükümetin aldığı kararın ardından kamplardaki 3G ve 4G mobil iletişim ağları ile internet altyapısının bugünden itibaren yeniden hizmete açıldığını duyurdu.

Talukder, bakanlıklar arasında yapılan toplantıda, kamplarda 1 yıl önce güvenlik gerekçesiyle durdurulan telekomünikasyon hizmetlerinin sürdürülmesi kararı alındığını, bunun üzerine şebeke altyapılarının yeniden işler hale getirildiğini belirtti.

- Eylül 2019'da cep telefonu ve internet kullanılması yasaklanmıştı

Bangladeş hükümeti, Eylül 2019'da Cox Bazar'daki kamplarda ve kamp dışında güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle Arakanlı mültecilerin cep telefonu ve internet kullanmasını yasaklamış, altyapı hizmetlerini askıya almıştı.

Arakanlı mülteciler, BM ve diğer yardım kuruluşları ile insan hakları örgütleri, yasağın kaldırılması için Dakka yönetimine çağrılar yapmıştı.