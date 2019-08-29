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Bandırma’ya Tıp Fakültesi kurulacak

Balıkesir’in Bandırma ilçesine On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde Tıp Fakültesi kurulması ve 600 yataklı devlet hastanesi yapılması Sağlık Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu tarafından onaylandı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 10:02
Bandırma’ya Tıp Fakültesi kurulacak

Balıkesir’in Bandırma ilçesine On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde Tıp Fakültesi kurulması ve 600 yataklı devlet hastanesi yapılması Sağlık Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu tarafından onaylandı.


Ak Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı Bandırma’daki devlet kurumlarını ziyaret ederek yapılması planlanan yatırımlar ve tamamlanması gereken eksiklikler konusunda bilgilendirmede bulundu. Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Doğan ile beraber Eti Maden,Merinos, SGK, Devlet Hastanesi, Bandırmaspor ve OSB’yi ziyaret eden Ak Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı son olarak Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun ile bir araya geldi.


2020 yatırımları için devlet kurumlarını ziyaret ederek bilgiler alıyoruz diyen Milletvekili Yavuz Subaşı “ Ziyaret ettiğimiz kurumların yetkililerinden kurumların ihtiyaçları konusunda bilgiler aldık. Topladığımız tüm bilgileri Ak Parti Balıkesir İl Başkanlığında diğer ilçelerin ihtiyaçları ile birleştireceğiz. İsteklerimizi Balıkesir ili olarak Yatırım Daire Başkanlığı’ndan talep edeceğiz. Bu konuda her ilçemiz için olduğu gibi Bandırmamız içinde canla başla çalışıyoruz” dedi.


Kültür Merkezi için ödenek çıkacak


Yapımı yılan hikayesine dönen Kültür Merkezi için olumlu konuşan Subaşı “Paşakent Mahallesinde yapılması planlanan Kültür Merkezi için ihaleye çıkılsa da ekonomik tedbirler yüzünden yol kat edememiştik. 2020 yılı için Kültür Merkezi’nin inşaatını planlamaya alarak ödenek çıkaracağız. Daha sonra ödenek çıkmasa bile artık para fonundan yapılacak transfer para ile yapımına başlamamız kolay olur" diye konuştu.


Borkarbür Tesisleri ve Güç Laboratuvarı’nda sona gelindi


Bandırma’da Çinliler tarafından yapılacağı öğrenilen Eti Maden bünyesindeki Bor Karbür Tesisleri ve Türkiye’nin ilk ve tek Güç Laboratuvarı için çalışmaların tamamlanma aşamasında olduğunu belirten Milletvekili Subaşı, "Eylül ya da Ekim ayı içinde tesislerin temelleri atılmış olacak. Sıkı bir çalışmayla 6 ay içinde tesisleri bitiririz. Açılacak bu iki tesisle de Bandırma’ya istihdam sağlanmış olacak. Kavşak çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Geçen ay ödenek sıkıntısı yüzünde yapı biraz yavaşlasa da ödenek konusu aşıldı. Hava üssü kavşağı biter bitmez de Liman AVM önündeki kavşak çalışmaları başlayacak. Bandırma’ya hizmet getirebilme adına Ak Parti olarak tüm gücümüzle çalışıyoruz“ dedi.


Açıklamalarına devam eden Ak Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı “ Bandırma’ya açılması planlanan Tıp Fakültesi için Sağlık Bakanlığı ve YÖK’ten olumlu görüşler aldık. Tarım Bakanımızla görüşerek Fakülte için Merinos’tan 2 Bin dönüm arazi isteyeceğiz. Bu arazinin Bin dönümüne Fakülte binasını yaparken, diğer Bin dönüme de yeni hastanemizi inşa edeceğiz. Yeni hastanenin yaklaşık 600 yataklı olmasını düşünüyoruz. Hastanemizde 3 seans olarak 100 kişiye hizmet veren Hemodiyaliz ünitemiz artık ihtiyacı karşılamıyor. Bin 64 metrekarelik yeni diyaliz merkezi için çalışmalar sona geldi. Projesi onaylandı ve ruhsatları da alındı. 2 Milyon 650 Bin lirayı bulacak yeni Diyaliz ünitesinde 30 cihaz bulunacak ve 2 seans hizmet verecek. 1 hafta içinde temeli atmayı düşündüğümüz ünite 180 günde tamamlanarak günde 150 hastaya hizmet verebilecek” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 10:02
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