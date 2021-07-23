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Spor Bandırmaspor oyuncuları kimler? Trabzonspor Bandırmaspor hazırlık maçı sonucu
Spor

Bandırmaspor oyuncuları kimler? Trabzonspor Bandırmaspor hazırlık maçı sonucu

Bandırmaspor hangi ligde? Bandırmaspor oyuncuları kimler? Bandırmaspror’da kimler oynuyor? soruları yeni sezona daha bir sıkı girmek isteyen Trabzonspor Bandırmaspor ile hazırlık maçı yaptı. Trabzonspor, ikinci hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti. Peki Bandırmaspor ne zaman kuruldu? Bandırmaspor oyuncuları kimler?

Yeniakit Publisher
2021-07-23 08:38:00 -
Bandırmaspor oyuncuları kimler? Trabzonspor Bandırmaspor hazırlık maçı sonucu

Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetti.

Trabzonspor, müsabakaya Erce Kardeşler, Bruno Peres, Vitor Hugo, Edgar Ie, Trondsen, Berat Özdemir, Yunus Mallı, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme ve Djaniny ilk 11'i ile başladı.

Bandırmaspor oyuncuları kimler?

Bandırmaspor ise Gökhan Değirmenci, Hakan Bilgiç, Caner Cavlan, Allyson, Adenon, Mulumba, Doğancan Davas, Landel, Burak Süleyman, Pote ve Keny 11'i ile sahaya çıktı.

Bandırmaspor

Bandırmaspor, veya sponsorluk anlaşması gereği Royal Hastanesi Bandırmaspor[3], 1965 yılında Balıkesir ilinin Bandırma ilçesinde kurulmuş, renkleri bordo-beyaz olan futbol kulübü. Şu anda TFF 1. Lig'de mücadele etmektedir. Maçlarını 12.725 kişilik 17 Eylül Stadyumu'nda oynamaktadır. Türkiye profesyonel liglerinde mücadele eden ilk ilçe takımıdır.

2015-16 sezonunda beyaz grubu üçüncü tamamlayan Bandırmaspor play-off maçları sonucunda finalde Gümüşhanespor' u 2-0 mağlup ederek 1. Lig'e yükseldi. 1 sezon oynadığı 1. Lig'de 2016-17 sezonunda küme düşmüştür. 2019-20 sezonunda ise 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olarak tekrar TFF 1. Lig'e yükselmiştir.

 

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