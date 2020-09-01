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Ekonomi Bandırma'da balık avı sezonunun ilk gününde sardalya bolluğu
Ekonomi

Bandırma'da balık avı sezonunun ilk gününde sardalya bolluğu

Yeniakit Publisher
2020-09-01 08:34:45 -
Bandırma'da balık avı sezonunun ilk gününde sardalya bolluğu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde av yasağının sona ermesinin ardından denize açılan balıkçılar bol miktarda sardalya yakaladı.

Tekneleriyle denize açılan balıkçılar, sabahın ilk ışıklarıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi (BATAŞ) Tarım Ürünleri AŞ Bandırma Su Ürünleri Hali'ne kasa kasa balıklarla döndü.

Hale ilk gelen teknelerdeki 3 bin kasa sardalya, kasası 200-250 liradan satıldı.

Kapıdağ Yarımadası açıklarında avlanan sardalyalar, kilogramı 20 liradan haldeki tezgahlarda yerini aldı.

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, eski Belediye Başkanı Sedat Pekel ile sezon açılışında hareketliliğin başladığı balık halini ziyaret etti.

Gecenin ilk saatlerinde "Vira Bismillah" diyerek ağ atan balıkçıları halde karşılayan Tosun, sezonun bereketli geçmesini temenni etti.

Türkiye'nin üç tarafının denizlerle çevrili olduğunu hatırlatan Belediye Başkanı Tosun, "Bu sene bol bol balık yiyeceğiz. Tutandan da satandan da alandan da Allah razı olsun diyeceğiz. 2020-2021 balık sezonunun hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını diliyorum." dedi.



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