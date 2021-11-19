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Gündem Bandırma Belediyesi’nde çocuğa tacizden tutuklama
Gündem

Bandırma Belediyesi’nde çocuğa tacizden tutuklama

Taciz ve tecavüz vakalarının adeta pandemiye döndüğü CHP’li belediyeler ve teşkilatlarda çok iğrenç bir cinsel istismar olayı daha yaşandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 10:08:00 -
Bandırma Belediyesi’nde çocuğa tacizden tutuklama

Mide bulandıran olayın son durağı CHP’li Bandırma Belediyesi oldu. Belediyeye bağlı Eğitim Destek Evi’nde, 14 yaşındaki bir kız çocuğunun belediye çalışanı Sevan S. isimli bir kişi tarafından taciz edildiği bildirildi. Anne M.K, şu an 17 yaşında olan kızının sürekli olarak destek evinde tanıdığı Sevan S.’nin evine ders çalışma bahanesiyle gitmesinden şüphelendi. Kızıyla konuşan M.K. duydukları karşısında şoka girdi. Anne M.K.’nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan Sevan S.’nin iddiaları reddettiği öğrenildi.

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