'Bana plan verin, açlık sorununu çözeyim' demişti, BM'den cevap geldi: Al sana plan

Dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk ile Birleşmiş Milletler arasındaki atışma devam ediyor…

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley’nin geçen ay Jeff Bezos ve Elon Musk’a çağrıda bulunarak, “6 milyar dolar verin, Dünya’daki açlık sorununu çözelim” açıklamasını yapmıştı. Beasley, bu miktarın Musk’ın net gelirinin yüzde 2’sine denk olduğunu da vurgulamıştı.

Beasley’nin bu açıklamasına Musk, “DGP bana tam olarak bu paranın nasıl harcanacağını ve açlık sorununa çözüm olacağını açıklarsa şu an Tesla hisselerimi satıp bunu yaparım” demişti. Musk’ın açıklamasına BM’den bir süre yanıt gelmezken, dün Beasley Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

Twitter üzerinden 1000 kelimelik bir “özet plan” yayınlayan ve Musk’ı da etiketleyen Beasley’nin planları da ortaya çıktı. Beasley, BM’nin 6.6 milyar dolarlık gıda ve destek paketlerinin, “kıtlığın pençesindeki” 43 ülkedeki 40 milyon insana dağıtılacağını ve bu sayede bir felaketin önüne geçilebileceğini duyurdu.

Beasley’nin planında 3.5 milyar doların gıda alıp bunu dağıtmak için harcanacağı belirtilirken 2 milyar doların da gıda için harcanacağı belirtildi. 700 milyon doların ise ülkelere uygun gıda programları için harcanacağı kaydedilirken 400 milyon doların ise operasyon yönetimi ve gıda tedarik zinciri koordinasyonu için kullanılacağı aktarıldı.

Beasley, “Açlık krizi acil, eşi benzeri görülmemiş ve engellenebilir. Benden açık bir plan ve program istedin, işte karşında! İnsanların yaşamlarını kurtarma konusunda ciddiysen ve ciddi olan herhangi biriyle konuşmaya hazırız” dedi.



