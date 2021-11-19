  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya 'Bana plan verin, açlık sorununu çözeyim' demişti, BM'den cevap geldi: Al sana plan
Dünya

'Bana plan verin, açlık sorununu çözeyim' demişti, BM'den cevap geldi: Al sana plan

Dünyanın en zengin insanlarından Tesla CEO'su Elon Musk ile Birleşmiş Milletler arasındaki "6.6 milyar dolarla açlığı yok etme" polemiği devam ediyor... BM bünyesindeki Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley, 1000 kelimelik bir rapor yayınlayarak çözüm planını Musk'a Twitter üzerinden gönderdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 11:42:00 -
'Bana plan verin, açlık sorununu çözeyim' demişti, BM'den cevap geldi: Al sana plan

Dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk ile Birleşmiş Milletler arasındaki atışma devam ediyor…
Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley’nin geçen ay Jeff Bezos ve Elon Musk’a çağrıda bulunarak, “6 milyar dolar verin, Dünya’daki açlık sorununu çözelim” açıklamasını yapmıştı. Beasley, bu miktarın Musk’ın net gelirinin yüzde 2’sine denk olduğunu da vurgulamıştı.
Beasley’nin bu açıklamasına Musk, “DGP bana tam olarak bu paranın nasıl harcanacağını ve açlık sorununa çözüm olacağını açıklarsa şu an Tesla hisselerimi satıp bunu yaparım” demişti. Musk’ın açıklamasına BM’den bir süre yanıt gelmezken, dün Beasley Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.
Twitter üzerinden 1000 kelimelik bir “özet plan” yayınlayan ve Musk’ı da etiketleyen Beasley’nin planları da ortaya çıktı. Beasley, BM’nin 6.6 milyar dolarlık gıda ve destek paketlerinin, “kıtlığın pençesindeki” 43 ülkedeki 40 milyon insana dağıtılacağını ve bu sayede bir felaketin önüne geçilebileceğini duyurdu.
Beasley’nin planında 3.5 milyar doların gıda alıp bunu dağıtmak için harcanacağı belirtilirken 2 milyar doların da gıda için harcanacağı belirtildi. 700 milyon doların ise ülkelere uygun gıda programları için harcanacağı kaydedilirken 400 milyon doların ise operasyon yönetimi ve gıda tedarik zinciri koordinasyonu için kullanılacağı aktarıldı.
Beasley, “Açlık krizi acil, eşi benzeri görülmemiş ve engellenebilir. Benden açık bir plan ve program istedin, işte karşında! İnsanların yaşamlarını kurtarma konusunda ciddiysen ve ciddi olan herhangi biriyle konuşmaya hazırız” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dev proje için geri sayım! Son 350 metre kaldı
Ekonomi

Dev proje için geri sayım! Son 350 metre kaldı

Tamamlandığında dünyanın üçüncü, Avrupa'nın ve Türkiye'nin ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak yeni Zigana Tüneli'nde ışığı görme..
AK Parti Milletvekili İmran Kılıç vefat etti
Siyaset

AK Parti Milletvekili İmran Kılıç vefat etti

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, koronavirüs tedavisi gördüğü Ankara Şehir hastanesinde hayatını kaybetti.

Temel Karamollaoğlu'ndan tepki çeken 'faiz-alkol' kıyaslaması!
Siyaset

Temel Karamollaoğlu'ndan tepki çeken 'faiz-alkol' kıyaslaması!

Haber Global canlı yayınında konuşan Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, tepki çeken "alkol faiz" değerlendirmesinde bulu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay