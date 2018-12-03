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"Bana ihtiyacınız varsa ülkeye dönmeye hazırım"

Gürcistan'ın eski cumhurbaşkanı ve Ukrayna'nın Odessa kentinin eski valisi Mihail Saakaşvili, Gürcistan halkının kendisine ihtiyaç duyması halinde ülkesine dönüp siyasi mücadeleye katılmaya hazır olduğunu duyurdu.

03 Aralık 2018 Pazartesi 02:18
"Bana ihtiyacınız varsa ülkeye dönmeye hazırım"

Gürcistan'da 28 Kasım'daki cumhurbaşkanı seçiminin 2. tur sonuçlarını kabul etmeyen muhalefet erken genel seçim çağrısında bulunurken Saakaşvili de devreye girdi.

Skype üzerinden Tiflis'te toplanan muhalefet yanlılarına hitap eden Saakaşvili, ülkesini bu durumda görmek istemediğini söyledi.

Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Saakaşvili, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kaybedeni Grigola Vaşadze'nin taraftarlarını 'teslim olmamaya' ve 'sonuna kadar mücadeleye' çağırdı.

Muhaliflerin 'devrim' yapmayı planlamadıkları, sadece barışçı gösteri yapacaklarını açıklamasına karşın, polis güvenlik önlemlerini artırmış durumda.

İktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin desteklediği bağımsız aday Salome Zurabişvili'nin oyların yüzde 57'sini alarak cumhurbaşkanlığı yarışını kazandığı açıklandı. Böylece Gürcistan'da ilk kez bir kadın cumhurbaşkanı seçildi.

Saakaşvili'nin desteklediği muhalif Grigol Vaşadze ise muhalefetin seçim sonuçlarını tanımadığını duyurdu.

Vaşadze'nin protesto gösterileri çağrısı üzerine bugün başkent Tiflis'te düzenlenen eylemde cumhurbaşkanlığı seçimleri sonuçlarının iptal edilmesi ve erken genel seçime gidilmesi talep edildi.

'Güç Birlik İçindedir' koalisyonunun adayı, taraftarlarına "Bu siyasi sürece sizinle birlikte giriyoruz ve hedeflerimize ulaşana kadar durmayacağız" diye seslendi. "Müzakere masasına oturması için hükümete 16 Aralık'a kadar süre tanıyoruz, bizim sonraki adımlarımız sizden gelecek cevaba bağlı" diye ekledi.

ABD destekli eski cumhurbaşkanı da dev ekrandan canlı yayınla protestoculara hitap ederek Vaşadze'nin taleplerine destek verdi.

Gürcistan'da hakkındaki tutuklama ve gıyabi hapis cezası yüzündn yıllardır ülkesine dönemeyen Saakaşvili, halkın çağırması durumunda ülkeye geleceğini ileri sürüp "İhtiyacınız olduğunda ve siz beni çağırdığınız zaman anında fiziksel olarak yanınızda olacağım" dedi.

 

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 02:18
  1. Salome Zurabişvili
  2. Gürcistan
  3. Grigola Vaşadze
  4. Saakaşvili
  5. Mihail Saakaşvili

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