“Balyoz yok” diyenlerin tepesine balyoz indi!

Yeni Akit Gazetesi sorumlu Yazı İşleri Müdür Ali İhsan Karahasanoğlu bugünkü yazısında Balyoz Davası ve FETÖ ilişkilerine değindi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı:

AK Parti iktidara gelişinin hemen ertesinde, 1. Ordu Komutanlığı’nda, Çetin Doğan öncülüğünde bir darbe planı hazırlanıyor..

Darbe planının, askeriye içindeki belgelerine o tarihde ulaşılamasa da, medyadaki uzantıları yapılmak istenilen sivil yönetime el koyma çabasını açık açık ifşa ediyordu.

“Genç Subaylar tedirgin” manşeti mi dersiniz..

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“Başörtü yasağını asla, asla kaldırmaya kalkmayın. Yoksa” tehditleri mi dersiniz..

Darbeci komutanların medyadaki uzantıları, görevlerini ifa ederken, aslında darbeyi de ifşa ediyorlardı..

Yıllar geçti..

Bu darbecilere dava açıldı.

Ama ne yazık ki.. FETÖ’cülerin kilit noktalarda olmaları sebebi ile Balyoz darbe planına karışan 10 kişi var ise, 150 suçsuz kişi de yanlarına eklendi.

Ve dava sulandırıldı..

150 suçsuz kişi hakkındaki uydurulan belgelerdeki sahtekarlıklar, tüm Balyoz darbe planı sahte imiş gibi algı oluşturulmasında kullanıldı..

Ve nihayetinde, FETÖ gerçek yüzünü gösterince..

Bu sefer Balyoz’dan yargılanan herkes masum gibi gösterildi.

Balyoz darbe planı yapılmış idi.

Ama sorumlu gösterilip yargılanan kişilerin hepsinin, planda aktif rolü yoktu..

Bunun anlaşılması uzun bir süreç gerektirdi.

Ve nihayetinde cuma günü yerel mahkeme, dönemin 1. Ordu Komutanı Orgeneral Çetin Doğan başta olmak üzere, 6 generali daha suçlu buldu ve 6 yıl 8 aya varan cezalara çarptırdı..

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