Balyonoz Koyu hizmete açıldı

Darıca Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Bayramoğlu Balyanoz Koyu yapılan törenle hizmete açıldı.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili. Zekeriya Özak, Cumhur İttifakı AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşların katıldığı açılış programı Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Mehteran Takımının müzik ziyafetiyle devam eden programda vatandaşlara Darıca Belediyesi tarafından balık ekmek ikram edildi.

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, “Bugün burada yapımını tamamladığımız Bayramoğlu Balyanoz Koyu sahillerimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Göreve geldiğimizde 16 kilometrelik sahil bandının sadece belirli bir bölümünü kullanabilen Darıcalı vatandaşlarımıza sırasıyla Dudayev sahili, Bayramoğlu Halk Plajı ve son olarak açılışını gerçekleştirdiğimiz Balyanoz Koyu sahillerini kullanıma açtık. Sahillerimizi halkımızla buluşturmaya devam ediyoruz, bu projemizle bölgeye yeni bir yaşam alanı daha kazandırmış oluyoruz. Özellikle Bayramoğlu, Piri Reis ve Emek Mahallelerimizde ikamet eden vatandaşlarımıza yürüme mesafesinde olacak Balyanoz Koyu Projesi, ilçemizdeki sahillerimizi halkımıza kazandırma adına önemli bir adım. İçerisinde sosyal tesisler, kafeteryalar, spor alanları, çocuklara yönelik parklar, dinlenme alanları gibi birçok aktiviteyi barındıracak projemiz ilçemize hayırlı olsun. Birileri konuşuyor AK Parti kurulduğu günden itibaren vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet yapıyor. Birlik ve beraberliğimize sahip çıkalım” dedi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz’da yaptığı selamlama konuşmasında, Yeni Zelanda’da yapılan ve 49 kişinin şehit olduğu terör saldırılarını sert bir şekilde kınayarak teröristlerin veterör destekçilerinin hedeflerine ulaşamayacağına vurgu yaptı. Yılmaz, “Birileri Türkiye’nin üzerine her zaman oyun oynuyor, oynamaya devam ediyor, düşünsenize Yeni Zelanda’da 49 kardeşimiz şehit ediliyor ve dünyanın öbür ucundan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve ülkemize tehditler savuruyorlar. Biz bu yüzden diyoruz ki bu seçimler ülkemizin bekası için çok önemli, 17 yıldır Ak kadrolar olarak artan bir ivmeyle çalışmaya devam ediyoruz, bunlar dün irtica ile halkımızı kandırmaya çalışıyorlardı, bugün de ekonomik anlamda bittik edebiyatıyla aynı senaryolarla karşımıza çıkıyorlar. Bizler her zamankinden daha dik duracağız, bir olacağız birlik olacağız, çalışmaya devam edeceğiz. Ben 15 yıldır Darıca’da her alanda başarılı çalışmalara imza atan Şükrü Başkanımıza teşekkür ediyorum, yeni dönemde de Muzaffer Bıyık kardeşimizle birlikte tevazu, samimiyet ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak’ta yaptığı kısa selamlama konuşmasında son 15 yılda Kocaeli’nin her köşesinde yeşil alanların arttığını ve vatandaşların ailece kullanabileceği bu tür yerlerin sayısının artmasından mutluluk duyduklarını ifade ederek bu güzel alanın halka açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.