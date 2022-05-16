İsveç ile Finlandiya'nın NATO ülkesi olmak istemesine yönelik süreçle ilgili sıcak gelişmeler yaşanırken pek çok kişi 'Baltık devleti hangileri?' sorusunun cevabını araştırıyor.

Baltık ülkeleri hangileri? Baltık ülkeleri ne demek?

Baltık devletleri ya da Baltık ülkeleri; Baltık denizine kıyısı olan ülkeleri ifade etmek için kullanılır.

Üç Baltık Devleti, aralarında tarihi ve coğrafi yakınlık bulunan Estonya, Litvanya ve Letonya'dır. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra bağımsızlıklarını ilan eden bu ülkeler 2004 yılında Avrupa Birliği, 2005 yılında ise de NATO'ya üye olmuşlardır. Baltık Devletleri, Rusya'ya bağlı olan ancak Rusya ile kara bağlantısı olmayan Kaliningrad Bölgesi ile Rusya arasında yer almaktadır.

Üç Baltık Devleti, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından kurulan Bağımsız Devletler Topluluğu'na üye değildir.

Baltık Denizi Devletleri Konseyi nedir?

Baltık Denizi Devletleri Konseyi, Soğuk Savaş'ın ardından Baltık Denizi çevresinde meydana gelen jeopolitik değişimlere cevap verebilmek ve hükümetlerarası iş birliğini tesis etmek amacıyla 5-6 Mart 1992 tarihlerinde kurulmuş birlikteliktir.

BDDK'nın üyeleri Estonya, Letonya, Litvanya, İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Almanya, Polonya, Rusya ve Avrupa Komisyonu'dur.

Üye ülkelerden Danimarka, Norveç ve İzlanda'nın Baltık Denizi'ne kıyısı yoktur.