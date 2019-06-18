Baltık Denizi'nde hareketli anlar! Savaş gemisi yara aldı

NATO’nun Baltık Denizi’ndeki Baltops-2019 tatbikatı sırasında, Polonya Donanması’na ait ORP Gniezno çıkarma gemisinin karina kısmında delik açıldı.

RMF FM’in aktardığına göre olay, 16 Haziran Pazar günü Litvanya açıklarında meydana geldi.

Gemi, çıkarma yaptığı sırada, bir engele takıldı ve yara aldı. Açılan delikten geminin içine su dolmaya başladı.

Durumun kontrol altında olduğunu belirten Polonya 8. Kıyı Savunma Filosu, geminin iyi durumda olduğunu ve verilen görevleri yerine getirmeye devam ettiğini açıkladı.

8. Filo Sözcüsü Grzegorz Lewandowski, gemi yapısının bu tür durumlara uyarlamış olduğunu ve bu tür hasarlara dayanıklı olduğunu söyledi.

Baltık Denizi’nde, Almanya, Polonya, Letonya, Litvanya, İsveç ve Danimarka açıklarında 9-21 Haziran günleri arasında NATO’nun Baltic Operations tatbikatı yapılıyor. 18 ülkenin katılımıyla yapılan tatbikatta, yaklaşık 12 bin asker, 44 savaş gemisi ve 40’tan fazla uçak ve helikopter yer alıyor.