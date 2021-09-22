  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'yi gururlandıran New York'taki dua Cüneyt Özdemir'i rahatsız etti!

Olmayan sorundan siyaset yapma çabası: Dün sokağa çağıran Demirtaş, bugün TBMM'ye çağırıyor!

ABD'nin kazığı sonrası AB kazan kaldırdı

Vay bee!... Sen neymişsin böyle Türker Ertürk! ‘Çakma Atatürkçü’ müsün? Kimsin sen Türker Ertürk?

Guterres isyan etti: Milyonlar açken milyarderler...

İran Cumhurbaşkanı: ABD hegemonyası bitmiştir

ABD'li komutandan şok iddia: Silahlı matruşka bebeği yörüngeye yerleştirdiler

Mavi Vatan’ın mimarı Cihat Yaycı Paşa’dan Yunanistan çıkışı: ABD’yi arkasına alarak kabadayılık yapmak istiyor!

Beşiktaş 3-0'lık skoru koruyamadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kuruluna hitap etti: Henüz bu anlaşma yürürlüğe konulmadı
Spor Balotelli'ye vurmaya çalışan Beşiktaşlı ismi 4 kişi tutamadı
Spor

Balotelli'ye vurmaya çalışan Beşiktaşlı ismi 4 kişi tutamadı

Beşiktaş - Adana Demirspor maçında Balotelli'nin attığı golün ardından saha karıştı. Balotelli gol sonrası, Sergen Yalçın'a 'Benim beynim var' hareketi yaparak bazı tahriklerde bulununca, Beşiktaş yardımcı antrenörü Murat Şahin adeta çılgına döndü. Şahin'i durdurmak ise hiç kolay olmadı.

Yeniakit Publisher
2021-09-22 11:19:00 -

Beşiktaş - Adana Demirspor karşılaşması uzun yıllar unutulmayacak olaylara sahne oldu. Siyah-Beyazlılar, 3-0 öne geçtiği karşılaşmada üstünlüğü koruyamadı. Konuk ekip ikinci yarıda 3-3 yaparak, 1 puanla sahadan ayrıldı. Ancak skordan çok Balotelli ve Beşiktaşlılar arasında yaşananlar gündeme damga vurdu.

"Benim beynim var"

Oyuna girip uzaktan attığı golle farkı 1'e indiren Balotelli, Sergen Yalçın'a doğru 'Benim beynim var' hareketi yapıp sarı kart gördü. Bu anlardan sonra ortalık karıştı. Beşiktaş ve Adana Demir kulübeleleri sürekli gerilim halindeydi.

Son düdük çalınca başladı

Beşiktaş, uzatmaların da bittiği anlarda golü yedi. Asisti yapan Balotelli, bazı hareketleriyle yine tahrik etti. O sırada kenar kulübeleri karıştı.

Olay çıktı

Bitiş düdüğünün geldiği ilk anda tünel çıkışı büyük arbede yaşandı. İki taraftan bazı görevlilerin birbirine vurduğu da görüldü, ancak fiziksel olaylar çok büyümeden önlendi. En öfkeli isim ise Murat Şahin'di. Murat Şahin'i Beşiktaşlı personeller tutmakta güçlük çekti. Adana Demirliler ile gerilim yaşan Şahin, kalabalığın arasına girip yumruğunu sıkıp Balotelli'ye yönelmeye çalıştı. Olaylar tünelde de devam etti. Yumruklaşma olup olmadığı hakkında bilgi yok. İki kulübe verilecek cezalar merak konusu oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay