Balotelli'ye vurmaya çalışan Beşiktaşlı ismi 4 kişi tutamadı

Beşiktaş - Adana Demirspor karşılaşması uzun yıllar unutulmayacak olaylara sahne oldu. Siyah-Beyazlılar, 3-0 öne geçtiği karşılaşmada üstünlüğü koruyamadı. Konuk ekip ikinci yarıda 3-3 yaparak, 1 puanla sahadan ayrıldı. Ancak skordan çok Balotelli ve Beşiktaşlılar arasında yaşananlar gündeme damga vurdu.

"Benim beynim var"

Oyuna girip uzaktan attığı golle farkı 1'e indiren Balotelli, Sergen Yalçın'a doğru 'Benim beynim var' hareketi yapıp sarı kart gördü. Bu anlardan sonra ortalık karıştı. Beşiktaş ve Adana Demir kulübeleleri sürekli gerilim halindeydi.

Son düdük çalınca başladı

Beşiktaş, uzatmaların da bittiği anlarda golü yedi. Asisti yapan Balotelli, bazı hareketleriyle yine tahrik etti. O sırada kenar kulübeleri karıştı.

Olay çıktı

Bitiş düdüğünün geldiği ilk anda tünel çıkışı büyük arbede yaşandı. İki taraftan bazı görevlilerin birbirine vurduğu da görüldü, ancak fiziksel olaylar çok büyümeden önlendi. En öfkeli isim ise Murat Şahin'di. Murat Şahin'i Beşiktaşlı personeller tutmakta güçlük çekti. Adana Demirliler ile gerilim yaşan Şahin, kalabalığın arasına girip yumruğunu sıkıp Balotelli'ye yönelmeye çalıştı. Olaylar tünelde de devam etti. Yumruklaşma olup olmadığı hakkında bilgi yok. İki kulübe verilecek cezalar merak konusu oldu.