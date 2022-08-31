Balotelli'nin yeni takımı belli oldu!

Süper Lig'de Adana Demirspor formasıyla geçtiğimiz sezon çıktığı 31 maçta 18 gol - 4 asistlik bir performans sergileyen Mario Balotelli'nin geleceği, futbolseverler tarafından merak ediliyordu. Türkiye'den Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği futbolcu, geçtiğimiz günlerde transfer görüşmelerini gerçekleştirmek için Adana'dan ayrılmıştı. İtalyan golcü, İsviçre Ligi ekiplerinden Sion ile anlaşmaya vardı.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a transferiyle büyük ses getiren Mario Balotell, burada kendini bularak 31 maçta 18 gol - 4 asistlik bir performans sergilemişti. Yeni sezon çalışmalarını da Mavi Şimşekler'de geçiren golcü oyuncunun takımdan ayrılacağına dair iddialar gündeme gelmişti.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Ümraniyespor maçının ardından teknik direktör Vincenzo Montella ve santrfor Mario Balotelli arasındaki gerginlik sonrasında açıklamalarda bulunmuştu.

Sancak, yıldız futbolcunun takımdan ayrılmak istediğini belirterek "Balotelli'nin buradan gitme arzusu var, kim almak isterse 4 milyon euro verir. Bir iki güne kadar ya gidecek ya da kalacak." ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği öne sürülen Mario Balotelli'nin yeni adresi ise belli oldu.

Sky Sport'un haberine göre; Yunanistan ekibi AEK'dan gelen teklifi reddeden 32 yaşındaki futbolcu, Sion ile anlaşmaya vardı. Mario Balotelli'nin İsviçre Ligi ekibi için bugün sağlık kontrolünden geçeceği ifade edildi.