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Spor Balotelli'nin yeni adresini duyurdular!
Spor

Balotelli'nin yeni adresini duyurdular!

İtalyan basını, Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli'nin İsviçre'de oynamak için Türkiye'den ayrılacağını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2022-07-15 12:54:00 -
Balotelli'nin yeni adresini duyurdular!

İtalyan basını, Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli'nin İsviçre'de oynamak için Türkiye'den ayrılacağını iddia etti.

Mario Balotelli'nin yeni durağı İsviçre olabilir. Calciomercato, İtalyan yıldızın Sion'da top koşturmak için Türkiye'den ayrılmaya hazırlandığını duyurdu.

Sion Kulübü'nün Başkanı Christian Constantin, 2016'da Balotelli'yi transfer etmek için devreye girmişti.

Haber 7.com'a göre; transfer görüşmelerinin olduğunu belirten Constantin, "Haftalardır görüşüyoruz. 'Süper Mario'nun gelişi, lig tarihinin en büyük transferlerinden biri olacak. Transfer başarısı şansımız hakkında bir tahminde bulunmam imkansız. Gizli yürütmek istedik ama bilgi İtalya'da ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

31 yaşındaki golcü için Valencia'nın da devrede olduğu iddia ediliyor.

Adana Demirspor ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncu, Süper Lig'de çıktığı 31 maçta 18 gol ve 4 asist kaydetti.


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