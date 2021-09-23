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Spor Balotelli'den yeni açıklama: Kim olsa aynısını yapardı
Spor

Balotelli'den yeni açıklama: Kim olsa aynısını yapardı

Beşiktaş maçında attığı golün ardından rakip kulübesine gidip teknik direktör Sergen Yalçın'a işaret yapan Adana Demirsporlu yıldız oyuncu Mario Balotelli, "Eğer size hiç tanımadığınız biri beyni yok diyorsa, sizin de o kişiye bunun aksini söylemeniz gerekir. Sadece bunu yaptım. Yerimde kim olsa aynısını yapardı" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 15:20:00 -
Balotelli'den yeni açıklama: Kim olsa aynısını yapardı

Adana Demirspor’un İtalyan yıldızı Mario Balotelli, önceki akşam Vodafone Park’ta Beşiktaş ’la oynadıkları karşılaşmaya damgasını vurmuştu. Yedek başladığı mücadeleye skor 3-1’ken 67. dakikada Benjamin Stambouli’nin yerine dahil olup 79’da farkı bire indiren Balotelli, golü sonrasında Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın’ın olduğu bölüme dönüp bazı jestler yapmıştı. Ardından maçın uzatma dakikalarında takımına 1 puanı getiren sayıyı kaydeden Balotelli, sahadan ayrılırken Siyah-Beyazlı teknik ekibin tepkisini çekmişti. 

Dolmabahçe’deki mücadele sonrasında soyunma odasına inip takımı 1 puan sebebiyle tebrik eden Başkan Murat Sancak’ın, ardından Balotelli’ye, “Her iki kulüp, yıllardır dayanışma içinde. Beşiktaş, kardeş kulübümüz. Her ne sebeple olursa olsun bu hareketin hoş olmadı” dediği öğrenildi.

Fanatik'in haberine göre, tecrübeli futbolcunun ise Sergen Yalçın’ın yıllar önce bir TV programında yorumculuk yaptığı dönemde kendisi için, ‘Beyni yok’ dediğini hatırlatıp, “Eğer size hiç tanımadığınız biri beyni yok diyorsa, sizin de o kişiye bunun aksini söylemeniz gerekir. Sadece bunu yaptım. Yerimde kim olsa aynısını yapardı” cevabını verdiği kaydedildi.

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