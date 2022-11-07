Balotelli yine yaptı yapacağını...

Olayların adamı Mario Balotelli yine gündem oldu! Sezon başında Adana Demirspor'dan ayrılarak İsviçre Ligi ekiplerinden Sion'un yolunu tutan Mario Balotelli, yeni takımında da rahat durmuyor. Türkiye'de geçtiğimiz yıllara oranla saha içindeki oyunuyla konuşulan İtalyan yıldız, ayrılığı sonrasında yine hareketleriyle futbol gündemini sallamaya başladı. Golcü oyuncu, takımının Basel ile oynadığı karşılaşmada rakip taraftarlara el hareketi çekti.

Yine Mario Balotelli yine olay! Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'a transferiyle büyük bir sürprize imza atan yıldız futbolcu, Türkiye'de 35 maça çıkmış ve 19 gol - 7 asistlik bir performans göstererek dikkatleri üzerine çekmişti. Adana Demirspor formasıyla saha dışındaki hareketlerinden çok saha içi performansıyla konuşulan İtalyan golcü, ayrılığı sonrasında yine problem yaşamaya başladı.

Adana Demirspor'dan ayrılmadan önce teknik direktör Vincenzo Montella ile saha içinde tartışan Mario Balotelli, daha sonra İsviçre Ligi ekiplerinden Sion'un yolunu tutmuştu.

İsviçre Süper Ligi'nin 15. haftasında karşı karşıya gelen Basel ile Sion'un maçı 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

Karşılaşmanın en çok konuşulan ismi ise Mario Balotellioldu. Müsabakada sakatlanarak kenara gelen yıldız futbolcu, Basel taraftarları tarafından ıslıklı tepkiyle karşı karşıya kaldı.

Basel taraftarlarına doğru sinirli bir şekilde yönelen Mario Balotelli, orta parmağını tribüne gösterdi. Görev yapan hakemlerin görmediği, VAR müdahalesinin ise gerçekleşmediği anda Balotelli'ye herhangi bir kart çıkmadı.

Mario Balotelli orta parmağını göstermekle yetinmedi ve bu kez de saha kenarında cinsel organını Basel taraftarlarına doğru yönelerek parmağıyla işaret etti.

Le Matin'in haberine göre; Balotelli, kendisine yapılan ırkçı tezahüratlar nedeniyle bu denli sinirlendi ve bu hareketleri gerçekleştirdi.

Blick Gazetesi'nin iddiası ise daha farklı... Haberde Balotelli'nin orta parmak hareketinden sonra Basel tribünlerine saldırmak istediği fakat Sion teknik heyetinin olayların büymesini engellediği ifade edildi.

Mario Balotelli'nin Basel-Sion maçında yaptığı hareket İsviçre Futbol Federasyonu'nu da harekete geçirdi. Daha önce benzer olayların yaşandığı emsal kararların olduğu belirtilirken Balotelli'nin en az 2 maç ceza alması bekleniyor. Federasyonun olayla ilgili soruşturma başlatacapı ve cezanın 5 maça kadar yükseltilmesinin gündeme gelebileceği belirtildi.