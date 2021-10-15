  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi 'Balon' olduğu söylenen Bitcoin aylar sonra tekrar rekor seviyede!
Ekonomi

'Balon' olduğu söylenen Bitcoin aylar sonra tekrar rekor seviyede!

Güvenilirliği tartışma konusu olan Bitcoin, nisan ayından bu yana ilk kez 60 bin dolara ulaştı ve rekor seviye olan 64 bin dolara çok yaklaştı.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 16:35:00 -
'Balon' olduğu söylenen Bitcoin aylar sonra tekrar rekor seviyede!

Bitcoin, yüzde 4.5 artarak 17 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı ve en son olarak 59 bin dolar (545 bin TL) seviyesinde kaldı.

20 Eylül'den bu yana yarıdan fazla değer kazanan Bitcoin, şu anda tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 64 bin 895 dolara (yaklaşık 600 bin TL) yakın.
Bloomberg News'in perşembe günü aktardığı habere göre, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), ilk Bitcoin vadeli ETF'sinin gelecek hafta işlem görmeye başlamasına izin verecek.
Asya merkezli kripto para borsası AAX'in araştırma ve strateji başkanı Ben Caselin, "4. çeyreğin ABD'de bir Bitcoin ETF'si rüzgarıyla önemli ilerleme kaydetmesi bekleniyor" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hıncal Uluç Ekrem İmamoğlu'na patladı: Hayatımda senin kadar...
Gündem

Hıncal Uluç Ekrem İmamoğlu'na patladı: Hayatımda senin kadar...

Gazeteci yazar Hıncal Uluç, arkadaşı olduğunu belirttiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nu seçimlerde kullandığı ..
IMF de ‘yüzde 9’ dedi
Ekonomi

IMF de ‘yüzde 9’ dedi

Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nun Ekim 2021 sayısını ‘Salgın Sırasında Toparlanma: Sağlık Sorunları, Arz Kesin..
Erdoğan’a ve bu millete yazıktır! SGK ve bakanlık neden bu riyakârlara fırsat veriyor?
Gündem

Erdoğan’a ve bu millete yazıktır! SGK ve bakanlık neden bu riyakârlara fırsat veriyor?

Akit TV’de Manşetlerin Dili programında Cumhuriyet başta olmak üzere solak medyada SGK’nın 52 ilacı geri ödeme listesinden çıkarmasıyla ilgi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay