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Yerel Balon balığı yiyen 7 şahıs hastanelik oldu
Yerel

Balon balığı yiyen 7 şahıs hastanelik oldu

Yeniakit Publisher
2024-01-03 07:20:00 -
Balon balığı yiyen 7 şahıs hastanelik oldu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde denizden tuttuğu balon balığını yiyen 7 kişi hastanelik oldu. Şahıslardan 1’inin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olay, İskenderun ilçesi Numune Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, denizden balon balığını tutan şahıslar, balığı pişirerek yediler. Kısa bir süre sonra rahatsızlanmaya başlayan 7 şahıs hastaneye kaldırıldı. Şahıslardan 1’inin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

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