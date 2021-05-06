Balon balığı için 5 milyon lira ödeme yapılacak

Pakdemirli, “En büyük ve en tehlikeli tür olan benekli balon balığının adedine 5 lira ödenecek. Bunun için en fazla 500 bin adede kadar olmak üzere 2.5 milyon liralık, kalan 7 tür için de tanesi 50 kuruştan 5 milyon adede kadar olmak üzere 2.5 milyon liralık ödeme planlandı. Toplamda 5.5 milyon balon balığı için 5 milyon lira ödeme yapmayı hedefliyoruz” açıklamalarında bulundu