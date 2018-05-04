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Ballı ekmek nasıl yapılır?

Çay saatlerinde hafif ve lezzetli bir ekmek yemek istiyorsanız ballı ekmeği evinizde deneyin.

04 Mayıs 2018 Cuma 20:25
Ballı ekmek nasıl yapılır?

MALZEMELER:

Bir bardak süt

Bir paket yaş maya

115 gram (yarım bardak) tereyağı

Bir fincan bal

2 yumurta

Yarım çay kaşığı tuz

2 bardak tam buğday unu

YAPILIŞI:

1.Aşama

Tüm malzemeleri bir kabın içinde iyice yoğuralım.

2.Aşama

Oluşan hamuru başka bir kabın içine alarak ılık su ortamda mayalanmaya bırakalım.

3.Aşama

Mayalanan hamuru dikdörtgen şeklinde açalım.

4.Aşama

Hamuru kareler halinde keselim.

5.Aşama

Hamurları fırın tepsisinin içine dizelim ve üzerine tereyağı sürerek fırına verelim.

6.Aşama

Pişen ekmekleri servis tabağına koyalım.

Afiyet olsun...

 

 

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 20:25
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