Ballı ekmek nasıl yapılır?
Çay saatlerinde hafif ve lezzetli bir ekmek yemek istiyorsanız ballı ekmeği evinizde deneyin.04 Mayıs 2018 Cuma 20:25
MALZEMELER:
Bir bardak süt
Bir paket yaş maya
115 gram (yarım bardak) tereyağı
Bir fincan bal
2 yumurta
Yarım çay kaşığı tuz
2 bardak tam buğday unu
YAPILIŞI:
1.Aşama
Tüm malzemeleri bir kabın içinde iyice yoğuralım.
2.Aşama
Oluşan hamuru başka bir kabın içine alarak ılık su ortamda mayalanmaya bırakalım.
3.Aşama
Mayalanan hamuru dikdörtgen şeklinde açalım.
4.Aşama
Hamuru kareler halinde keselim.
5.Aşama
Hamurları fırın tepsisinin içine dizelim ve üzerine tereyağı sürerek fırına verelim.
6.Aşama
Pişen ekmekleri servis tabağına koyalım.
Afiyet olsun...
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