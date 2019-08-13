Balkondan düşen iş adamı hayatını kaybetti!
Antalya'da ikinci kattaki balkondan düşen iş adamı tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.13 Ağustos 2019 Salı 23:57
Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde bir hafta önce kızının evine giden iş adamı Mahmut Topal, ikinci kattaki balkondan düştü.
Ağır yaralanan Topal, Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirtilen Topal, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Bir dönem MHP'den Kepez Belediyesi Meclis üyeliği görevinde bulunan Topal'ın cenazesinin yarın Serik ilçesindeki Tekke Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.
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