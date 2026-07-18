  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
"Şikâyet etmiyor, çalışıyor!" Türkiye'nin ihtiyacı olan gençlik örneği Harama dua olur mu? Bu görüntüler vicdanları yaraladı! Tekel bayisinde dua tartışması 30 ilde terör örgütü DEAŞ’a demir yumruk: Onlarca gözaltı var Ahbap soruşturması CHP’ye sıçradı Azerbaycanlı uzmandan Ermenistan uyarısı! Asılsız toprak iddiaları hala anayasalarında! “Devlet nerede” diyenler nerede? Suç ortakları ‘Ahbap’larını çabuk sattı! Yılmaz Özdil'den CHP yönetimine sert eleştiri: "Gerçek CHP'lileri böcek gibi ezdiler" Epstein'e Kabe örtüsü hediye edip üstüne basmışlardı! BAE'li iş adamına yeni görev Bakan Gürlek duyurdu: Yıllar önce işlenen 6 faili meçhul cinayet aydınlatıldı ABD'nin 'derin' ismi konuştu: “Bölgenin hakimi Türkler olmalı, İsrail’e ihtiyacımız yok”
Yerel Balkonda uyumak ölümüne sebep oldu
Yerel

Balkonda uyumak ölümüne sebep oldu

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Balkonda uyumak ölümüne sebep oldu

Milas'ta yaşayan 57 yaşındaki Dursun Kaya, evinin balkonunda uyuduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek aşağı düştü. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 2 çocuk babası Kaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Muğla'nın Milas ilçesinde, evinin balkonunda uyuduğu sırada dengesini kaybederek aşağı düşen 57 yaşındaki Dursun Kaya yaşamını yitirdi. Olay, sabah saatlerinde Milas ilçesine bağlı Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sıcak hava nedeniyle evinin balkonunda uyumayı tercih eden Dursun Kaya, henüz belirlenemeyen bir nedenle uykusunda dengesini kaybederek balkondan aşağı düştü.

Kaya'nın düştüğünü fark eden yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde, 2 çocuk babası Dursun Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaya'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Jandarma ekipleri, feci olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Manisa'da korkunç olay! Evinin balkonundan düştü
Manisa'da korkunç olay! Evinin balkonundan düştü

Yerel

Manisa'da korkunç olay! Evinin balkonundan düştü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23