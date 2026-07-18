Balkonda uyumak ölümüne sebep oldu

Muğla'nın Milas ilçesinde, evinin balkonunda uyuduğu sırada dengesini kaybederek aşağı düşen 57 yaşındaki Dursun Kaya yaşamını yitirdi. Olay, sabah saatlerinde Milas ilçesine bağlı Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sıcak hava nedeniyle evinin balkonunda uyumayı tercih eden Dursun Kaya, henüz belirlenemeyen bir nedenle uykusunda dengesini kaybederek balkondan aşağı düştü.

Kaya'nın düştüğünü fark eden yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde, 2 çocuk babası Dursun Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaya'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Jandarma ekipleri, feci olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.