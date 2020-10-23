Balkanlar'da Kovid-19 vakalarının artmasıyla tedbirler sıkılaştırılıyor

SARAYBOSNA (AA) - Balkan ülkeleri Hırvatistan, Slovenya, Sırbistan ve Bosna Hersek'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları hızla artmaya devam ederken, ülkeler de salgın tedbirlerini yeniden sıkılaştırmaya başladı.

Hırvatistan'da son 24 saatte 1876 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 31 bin 717'ye ulaştı. Salgının başından bu yana en yüksek günlük artışın kaydedildiği ülkede, 7 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı da 413 oldu.

Hırvatistan'da test yapılan her 4 kişiden 1'inde Kovid-19 tespit edildi.

Son haftalarda vaka sayılarının hızla arttığı ve "salgın durumu" ilan edilen Slovenya'da ise bugün 1656 kişi de daha Kovid-19 tespit edildi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 19 bin 307'ye çıkarken, can kaybı da 4 artarak 214 oldu.

Dün 1663 yeni vaka ile salgının başından beri en yüksek günlük artışın kaydedildiği Slovenya'da da yapılan her 4 testten 1'inin pozitif çıkması dikkati çekti.

Slovenya Başbakanı Janez Jansa, vaka sayılarındaki hızlı artış nedeniyle en az bir hafta sürecek yeni önlemler aldıklarını açıkladı.

Yarından itibaren uygulanmaya başlanacak ek tedbirlere göre, ülke genelindeki restoran, kafe, otel ve alışveriş merkezlerinin kapatılması kararlaştırıldı.

Ülkedeki öğrenci yurtlarının yanı sıra kreşlerin de büyük çoğunluğu faaliyetlerine ara verirken, toplu taşıma araçlarının ise 3'te 1 kapasite ile hizmet vermeye devam edeceği kaydedildi.

Başbakan Jansa, gelecek hafta yapacakları değerlendirme toplantısında tedbirlerin uzatılıp uzatılmamayacağına karar vereceklerini söyledi.

- Saraybosna'da liseler uzaktan eğitime geçiyor

Bosna Hersek'teki günlük vaka sayısı salgının başından beri ilk kez 4 haneli sayılara ulaşırken, son 24 saatte 1179 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 38 bin 493 oldu. Ülkedeki Kovid-19 kaynaklı can kaybı ise 14 artarak 1065'e yükseldi.

Bölgesel bazda tedbirlerin alındığı ülkede, başkent Saraybosna'nın da içinde bulunduğu Saraybosna Kantonu'nda liselerin uzaktan eğitime geçilmesine karar verildi.

Son 24 saatte 579 yeni Kovid-19 vakası tespit edilen Sırbistan'da da salgının başından bu yana en yüksek günlük artış kaydedildi.

Ülkedeki toplam vaka sayısı 38 bin 115'e, can kaybı ise 3 artarak 786'ya yükseldi.



