Balkanlar'da Kovid-19 vakaları ve ölümleri artıyor

SARAYBOSNA (AA) - Balkan ülkeleri Hırvatistan, Slovenya, Bosna Hersek ve Sırbistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri hızla artmaya devam ederken, ülkeler de salgının yayılmasını önlemek amacıyla yeni tedbirlere başvuruyor.

Hırvatistan'da son 24 saatte 2 bin 890 yeni vaka tespit edilirken, 34 kişi de hayatını kaybetti. Ülkedeki toplam vaka sayısı 62 bin 305'e, can kaybı da 717'ye yükseldi.

Slovenya'da ise 1564 yeni vaka tespit edilirken, 26 kişi daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Slovenya'daki vaka sayısı 42 bin 658'e, can kaybı ise 495'e ulaştı.

Daha önce "salgın durumu" ilan edilen ve katı tedbirlerin uygulanmaya başlandığı Slovenya'da, hükümetin tedbirleri bir hafta daha uzatması nedeniyle dün gece başkent Ljubljana'da protesto düzenlendi.

Göstericiler ile polis arasında arbede çıkarken, 10 kişinin gözaltına alındığı izinsiz protestoda yaralananlar da oldu.

Slovenya'da şehirler arası seyahat etme yasağı getirilirken, 21.00-06.00 saatlerinde de sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Ülkede temel ihtiyaçları satan yerler dışındaki tüm dükkanlar kapatılırken, toplanmalar da 6 kişi ile sınırlandırıldı.

- Karadağ'da ek tedbirler yürürlüğe girdi

Bölgenin en küçük ülkesi olan Karadağ'da ise son günlerde hızla artan vaka sayıları nedeniyle bir dizi ek tedbir uygulanmaya başlandı.

Başkent Podgorica'nın yanı sıra Budva, Ulcinj ve Cetinje'de iki hafta sürecek tedbirler kapsamında, okullar, restoranlar ve kafeler kapatıldı, ev ziyaretleri yasaklandı.

Ayrıca Bar, Berane, Niksic, Mojkovac, Kotor, Bijelo Polje, Pljevlja ve Andrijevica şehirlerinde de restoran ve kafelerin en geç 22.00'ye kadar çalışmasına izin verileceği ve aynı masada 2'den fazla kişinin oturamayacağı bildirildi.

- Bosna Hersek'te en yüksek can kaybı kaydedildi

Son 24 saatte 1921 kişide daha Kovid-19 tespit edilen Bosna Hersek'te, 57 kişi daha hayatını kaybetti. Bugünkü can kaybı, salgının başından beri bir günde kaydedilen en yüksek can kaybı olurken, ülkedeki vaka sayısı 59 bin 427'ye, can kaybı 1459'a ulaştı.

Bosna Hersek Federasyonu'nda (FBiH), sosyal mesafenin mümkün olmadığı iş yerlerinde mesai saatlerinin esnetilmesine ve uzaktan çalışmanın mümkün olduğu durumlarda evden çalışılmasına karar verildi.

Başkent Saraybosna'nın da içinde bulunduğu Saraybosna Kantonu'nda (KS) iki hafta sürecek yeni önlemler açıklanırken, buna göre açık alandaki toplanmalar 60, kapalı alandakiler ise 30 ile sınırlandırıldı.

Sırp Cumhuriyeti entitesinde ise iş bulma kurumuna kayıtlı tüm doktorların sağlık sistemine destek amacıyla göreve çağırıldığı belirtildi. Ayrıca, Banja Luka'daki Slatina Kaplıca Tesisleri ile Trebinje'deki öğrenci yurdu ise hafif semptomlu Kovid-19 hastalarına ayrıldı.

Sırbistan'da ise son 24 saatte 2 bin 282 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 57 bin 958'e ulaştı. Bugün 10 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, hükümete bağlı kriz masasının yeni tedbirleri görüşmek için toplandığı bildirildi.