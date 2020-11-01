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Dünya Balkan ülkesinde ilginç korona olayı! Başpiskoposu öptüler
Dünya

Balkan ülkesinde ilginç korona olayı! Başpiskoposu öptüler

"Koronavirüs diye bir şey yok" Karadağ Sırp Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Amfilohije,koronavirüsten öldü. 82 yaşındaki papazı cemaati ise kilise önünde uzun kuyruklar oluşturup tabutta yatan papazın cesedini öptü.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 10:24:00 -
Balkan ülkesinde ilginç korona olayı! Başpiskoposu öptüler

Koronavirüse inanmayan Karadağ Sırp Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Amfilohije, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Cenaze törenine katılanlar, 82 yaşında ölen Başpiskopos Amfilohije'nin salgından ölmesini umursamadan öperek uğurladı.

Karadağ Sırp Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Amfilohije 82 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Amfilohije'nin kornavirüs testi pozitif çıkmasının ardından 5 Ekim tarihinde Podgoriça'daki Cetinye hastanesine kaldırıldığı belirtildi.

Hastaneye kaldırılmadan önce sürekli ayinler düzenlediği ve koronavirüs tedbirlerini ciddiye almadığı belirtilen Başpiskoposun, sürekli kalabalık ortamlarda yer aldığı ifade edildi.

Ülkede halka açık toplantıların yasaklanmasına rağmen, sürekli binlerce kişinin katılımıyla ayinler düzenleyen Başpiskopos birçok defa polisin müdahalesiyle karşı karşıya geldi.

Koronadan ölmesine rağmen naaşını öptüler

Cetinye'de hayatını kaybeden Başpiskoposun ölümünün ardından Karadağ’daki Sırp Kilisesi'nde düzenlenen ayine yine binlerce kişi katılarak cenazesini öptü.

Kuyrukların oluştuğu cenaze töreninde koronavirüs nedeniyle herhangi bir tedbirin alınmaması dikkat çekti.

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