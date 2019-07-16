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Balkan Şampiyonasından Bir Altın, Bir Bronz Madalya

İstanbul’da yapılan Balkan U18 Şampiyonası’nda Ferhat Ayar bir bronz bir altın madalya kazandı.

16 Temmuz 2019 Salı 15:21
Balkan Şampiyonasından Bir Altın, Bir Bronz Madalya

İstanbul’da yapılan Balkan U18 Şampiyonası’nda Ferhat Ayar bir bronz bir altın madalya kazandı.


İstanbul Olimpiyat Stadında yapılan 30 branşta 16 ülkeden 253 atletin mücadele ettiği şampiyonada Türkiye’yi TOHM Atletizm Kayseri sporcusu Ferhat Ayar temsil etti.


100 metrede yarışan sporcu Ferhat Ayar Balkan Şampiyonasını üçüncü olarak tamamladı.


Atletizm Milli takımın 33 madalya kazandığı şampiyonada Ferhat Ayar 4x100 bayrak yarışında şampiyon oldu.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Balkan Şampiyonasında ülkemizi başarıyla temsil eden sporcu Ferhat Ayar’ı ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 15:21
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