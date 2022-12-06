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Medya Balkan Ninnisi dizisi yeni bölümünde büyük sürpriz! TRT'nin yapımı yine çok konuşulacak haber
Medya

Balkan Ninnisi dizisi yeni bölümünde büyük sürpriz! TRT'nin yapımı yine çok konuşulacak haber

Her hafta Perşembe akşamları TRT 1 ekranlarına gelen ve büyük beğeni toplayan “Balkan Ninnisi”nin yirmi birinci bölümü, 8 Aralık Perşembe akşamı saat 20.00’de TRT 1 ekranlarına geliyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-06 18:12:00 - 2022-12-06 18:26:27
Balkan Ninnisi dizisi yeni bölümünde büyük sürpriz! TRT'nin yapımı yine çok konuşulacak haber

Çekimleri Üsküp’te devam eden “Balkan Ninnisi”, etkileyici ve eğlenceli hikayesiyle olduğu kadar usta oyuncu kadrosunun müthiş performansları ve Balkan müziğinin sevilen örnekleriyle de büyük ilgi görüyor. 

 “Balkan Ninnisi”, tam 600 yıl Osmanlı şehri olarak kalmış, bir tarafında Türk ve Arnavutların diğer yanında Makedonların yaşamlarını sürdürdüğü Üsküp’te, farklı milletlere mensup iki gencin, sevdaları uğruna imkansızı başarmak için verdikleri mücadelenin öyküsünü anlatıyor.

Balkan Ninnisi’nin, 8 Aralık Perşembe akşamı TRT 1’de yayınlanacak yirmi birinci bölümünde neler olacak:

Ertan ve Jovanka tüm engellere rağmen evlenerek birbirine kavuşmanın mutluluğunu yaşarlar. Diğer yandan Süleyman ve Nina da kızlarını bulmak için İstanbul’a gider. Süleyman ve Nina kızlarına kavuşabilecek mi?

Süleyman’ın yokluğunda köfteci dükkanını çalıştırmayı başaramayan Arif, Ertan ve Zafer, Süleyman’ın döneceği gün paniğe kapılır onun hoşuna gidecek bir karşılama yaparlar… Süleyman iflas ettiğini öğrenince nasıl bir tepki verecektir?

Yönetmenliğini Selahattin Sancaklı ve Evrim Yöney üstlendiği, senaryosunu Uğur Uzunok, Abdülhamid Işık, İdris Meydi, Alev Uzma, Ozan Ayaz ve Esma Koç’un kaleme aldığı “Balkan Ninnisi”, yüzyıllardır nesilden nesile geçen ve çok sevilen Balkan ezgileriyle Türk eserlerini aynı potada buluşturuyor. Dizinin büyük beğeni toplayan müziklerini Alper Atakan yapıyor.  

Balkan Ninnisi 8 Aralık Perşembe akşamı saat 20.00’de TRT 1’de…

Balkan Ninnisi 21. Bölüm Görsel Linki:

https://we.tl/t-uIlTi3bjSa

Balkan Ninnisi 21. Bölüm Fragman Linki:

https://www.trt1.com.tr/diziler/balkan-ninnisi/fragman/21-bolum-fragmani

BALKAN NİNNİSİ KISACA DETAY

Üsküp’teki ‘İmkansız Aşk’ta mutlu son…

Ertan ve Jovanka evlenir ve mutluluğa kavuşur…

Süleyman ve Nina kızlarını bulmak için İstanbul’a gider…

Köfteci dükkanını batıran Arif, Ertan ve Zafer’i bekleyen sürprizler…

“Balkan Ninnisi” 21. Bölüm 8 Aralık 2022 Perşembe/ 20.00/ TRT 1

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