Balkan göçmenleri Sirkeci Garı'nda bir araya geldi

Kosova Meclis Başkan Yardımcısı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili Müferra Şinik, "Türkiye Cumhuriyeti çok büyük bir ülke. Bütün dünyada, Balkanlar'da nerede zorluk ve sıkıntı varsa hemen oraya koşuyor, koşmaya da devam edecektir. Karşımdaki bu insanların dedelerini ve atalarını bağrına bastığı için o dönemdeki bütün Türklere minnet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum." dedi.

Şinik, Kosova Prizrenliler Derneği tarafından Sirkeci Garı'nda düzenlenen "Bir Kofer, Bir Sandık" etkinliğinde konuştu.

Prizren'den bütün Kosovalıların selamlarını getirdiğini belirten Şinik, dernek başkanı Gülen Aksu'ya düzenlenen etkinlik için teşekkür etti.

Şinik, göçün her zaman üç harfli bir kelimeden daha fazlası olduğunu dile getirerek, "Bu kelime içinde duyguyu, hüznü, heyacanı, mutluluğu, ayrılığı taşıyor. Onun için az önce tiyatrocu arkadaşlarımızdan çok güzel bir gösteri izledik. O hüzün bu oyunla bir daha canlandı. Bu yıl onuncusu olmak üzere trenin gelmesiyle herkes gözyaşı döktü. Buralara gelenlerle beraber ardında bırakılanlar, daha çok gelemeyenler de oldu." diye konuştu.

'Artık askerler şehit olmasın'

Balkanlar'da artık savaş ve göç olmaması temennisinde bulunan Şinik, "Artık askerler şehit olmasın. Son günlerde Türkiye'de şehit olan askerlerimizin ailelerine başsağlığı diliyorum. Allah bundan sonra göstermesin. Türkiye Cumhuriyeti çok büyük bir ülke. Bütün dünyada, Balkanlar'da nerede zorluk ve sıkıntı varsa hemen oraya koşuyor, koşmaya da devam edecektir. Karşımdaki bu insanların dedelerini ve atalarını bağrına bastığı için o dönemdeki bütün Türklere minnet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Çünkü buraya sadece Türkler göç etmedi. Buraya gelirken Türkiye hepsine bağrını açtı. Ana ülkemizde olmaktan gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye göç ve bu göçün etkilediği yaşamlara dikkati çekmenin yanı sıra Balkan kültürünün de tanıtımı amaçlanan etkinlikte, Balkan kökenli yazarlar Dilek Ünal, Güler Bilkay Aygün, Ramis Çınar, Salim Nizam, Muhsin Durucan, Nazım Çelik ve Şeref Öztürk ise Balkanlar ile ilgili yazdıkları kitapları ziyaretçilerle buluşturdu.

Balkan halk oyunları, Arif Lila'nın yönetmenliğinde Müjdat Gezen tiyatrosu oyuncularının yer aldığı göçü anlatan canlandırma ve yöresel yemeklerin yer aldığı etkinlikte, Balkan sanatçıları Çiğdem Taştan, Gizem Sancaklı, Havva Karakaş, İmran Salkan, Muammer Ketencoğlu, Murat Balkan, Rumeli Yakup, Serhat Nişli, Soner Özbilen, Rumeli Ekrem, Gamze Matracı ve Suzan Kardeş konserde performanslarını icra etti.

Etkinliğe KDTP Milletvekili Fikrim Damka da katıldı.