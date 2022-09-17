Balkabaklı göçmen böreği tarifi nasıl yapılır? Bal kabağı böreği tikvenik yapılışı, malzemeleri neler? Tikvenik nerenin?

Bulgaristan’a ait bir lezzet olan tikvenik bir bal kabağı böreğidir. Balkanlarda üzerine pudra şekeri dökülerek yenen börek, Trakya’da ise şerbetli tatlı olarak hazırlanır. İşte tikvenik böreği tarifi ve püf noktaları…

PÜF NOKTASI

Bal kabaklı karışımı böreğin içerisine eklemeden hemen önce sotelerseniz daha bir börek elde edersiniz. Eğer çıtır bir börek istiyorsanız soteleyemeyin.

Tikvenik nerenin?

Bulgaristan mutfağının sevilen lezzetlerinden birisi olan tikvenik tarifi, tadına doyamayacağınız şahane bir lezzettir.

Balkabaklı göçmen böreği tarifi

MALZEMELER

4 adet yufka

1 kg. bal kabağı(kabuğu soyulmuş)

1 su bardağı şeker

1 su bardağı ceviz içi (ince çekilmiş)

1 tatlı kaşığı tarçın

1 çay bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı pudra şekeri

Balkabaklı göçmen böreği tarifi nasıl yapılır?

Bal kapağını rendeleyin. Şeker, ceviz ve tarçını rendelediğiniz bal kabağına ekleyin.

Yufkayı yarım ay olacak şekilde tam ortasından kesin. Bir fırça ile yufkaların iç yüzeyine sıvı yağ sürün. Ardından harcı ekleyin. Rulo halinde sarın ve yuvarlak bir şekil elde edin.

Yağlı kâğıt koyduğunuz fırın tepsisine yufkaları yerleştirin. Diğer yufkalara da aynı işlemi yapın ve gül gibi tepsiye dizin. Daha sonra üstüne sıvı yağ sürün ve 180 derecede 30 – 40 dakika pişirin. Afiyet olsun.