ROKETSAN'ın yerli füzesi 'Tayfun' Rize'den ateşlendi! 561 km'deki hedefi 12'den vurdu

Rize'de Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (ROKETSAN) geliştirdiği yerli füze 'Tayfun' test edildi. Karadan denize yapılan uzun menzilli atışta 'Tayfun', 561 kilometre uzaklıktaki hedefi başarı ile vurdu.

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın 'Tayfun Füze Sistemi Geliştirme Projesi' kapsamında ROKETSAN tarafından füze test atışı yapıldı. Rize-Artvin Havalimanı'nda Milli Savunma Bakanlığı'na ait apronda, saat 06.50'de karadan denize yapılan uzun menzilli atışta yerli füze 'Tayfun', Sinop açıklarına fırlatıldı. Füze, 458 saniyede 561 kilometre uzaklıktaki hedefi başarı ile vurdu.

İlk yerli seyir füzesi nedir?

Türk Savunma Sanayii'nin devlerinden biri olan Roketsan; karada platform, denizde su üstü araçları ve havada savaş uçağı, SİHA ve helikopterler tarafından atılabilecek yapay zeka özelliklerine sahip yeni seyir füzesi olan Çakır'ı üretti. Seyir füzesi Çakır, ilk olarak Akıncı SİHA tarafından kullanılacak. Türkiye 1500 km füze üretti.

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