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Sosyal Medya Balina, küçük bebeği merakla izledi... Ailesi şaşkına döndü
Sosyal Medya

Balina, küçük bebeği merakla izledi... Ailesi şaşkına döndü

Yeniakit Publisher
2024-01-26 09:15:00 -

Orka türü bir balinanın akvaryumda hayatını sürdürürken, kendisine getirilen ziyaretçiler içinde bulunan küçük bir bebeği merakla inceledi. Ailesinin şaşırdığı o anlara "Merak sadece insanlara özgü değildir." yorumları yapıldı.

Ailesinin akvaryuma getirdiği küçük bebeği gören balina, görmeye pek alışık olmadığı o bebeği merakla inceledi. Babasının yukarı kaldırdığı bebeğin peşine balina da yukarı doğru çıktı. Ailesi o anlara şaşırırken annesi de "Aman tanrım... Bu gördüğüm en havalı şey" yorumunu yaptı. Öte yandan kimileri çocuğu yiyecek olarak gördüğünü öne süren yorumlar yaptı.

ORKA BALİNALARIN ÖZELLİKLERİ

Orka diye de adlandırılan katil balinalar, okyanus yunusları ailesinin en iri üyeleri. Çok yönlü yırtıcılar olan katil balinalar; balık, deniz kaplumbağası, kuş, fok, köpekbalığı ve hatta diğer genç ve küçük yunusları yiyor. Bu şekilde deniz besin zincirinin en üst noktasında yer alıyor.

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