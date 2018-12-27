Balın pek bilinmeyen tedavi yolları

BAL İLE EV YAPIMI PASTİL HAZIRLAYIN

Bal, inatçı öksürüklerin ve boğaz ağrılarının en büyük düşmanıdır.

NASIL YAPILIR?

1 su bardağı şekeri tencereye koyun. Üzerine yarım su bardağı su ilave edin. Ardından 1 yemek kaşığı limon suyunu da karışıma ekleyin. Limon suyundan sonra içine 1 yemek kaşığı bal ekleyin. Burda önemli olan püf nokta diğer malzemeleri pişirip balı son aşamada eklemeniz. Yarım çay kaşığı toz zencefili de karışıma ekleyin ve çeyrek çay kaşığı toz karanfili de koyun. Karışımı sürekli karıştırın. 15-20 dakika kadar pişirerek kıvam almasını sağlayın.Karışım iyice soğuduktan sonra kaşıklar halinde tepsiye dizin ve dondurun.

CİLDİNİZİ BESLER, SİVİLCE VE LEKELERİNİ GİDERİR

Balın yüzünüzü ölü hücrelerden arındırdığını ve nemlendirdiğini biliyor muydunuz? İster yulaf ile balı karıştırarak yüzünüze peeling yapabilir, isterseniz de bal ile hindistan cevizi yağını karıştırarak ve cildinize sıcak buhar banyosu yaparak, sivilce ve lekerin geçmesini sağlayabilirsiniz.

YARALARIN HIZLICA İYİLEŞMESİNİ SAĞLAR

Balı yaralarınızın iyileşmesinde kullanabilirsiniz.

NASIL YAPILIR

1 çay kaşığı balı yaranızın üzerine sürdüğünüz zaman bakterilerin yayılmasını önlemiş olursunuz.

METOBOLİZMANIZI HIZLANDIRIR

İçtiğiniz bitki çaylarının içerisine 1 çay kaşığı bal eklerseniz, metobolizmanızı hızlandırmış olursunuz. Bu noktada özellikle yeşil çayı tercih ederseniz, daha hızlı sonuç alabilirsiniz.

UYKUSUZLUĞA İYİ GELİR

Araştırmalar sonucu balın uykusuzluğa iyi geldiği görülmüştür. Yatmadan önce 1 yemek kaşığı bal yemek, serotonin hormonunuzu harekete geçirir.

KÖTÜ NEFES KOKUSUNU ORTADAN KALDIRIR

Bal, antibakteriyel özellikleri sayesinde kötü nefes kokusunu gidermede yardımcı olur.

NASIL YAPILIR?

1 çay kaşığı bal, çeyrek çay kaşığı tarçın ve yarım fincan ılık suyu karıştırıp gargara hazırlayın.

BAL, MEYVELERİNİZİN KORUNMASINA YARDIMCI OLUR

Bal ile meyveklerinizin tazeliğini koruyabilirsiniz.

NASIL YAPILIR?

Bir kavanoza 1:10 oranında bal ve su karışımı hazırlayın. İçerisine

meyvelerinizi koyup, saklayabilirsiniz. Böylece y azın topladığınız meyveleri, kışın ikram edebilirsiniz.