Balın çoğu ilaçtan daha etkili olduğu kanıtlandı

Üzerine birçok araştırma yapılan ve her araştırma sonucu farklı bir etkisi keşfedilen balın, bu kez de üst solunum yolları hastalıklarına karşı birebir geldiği ortaya çıktı. Oxford Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, balın soğuk algınlığı veya mevsimsel grip semptomlarını hafifletmede çoğu ilaçtan daha etkili olduğunu ve öksürüğe birebir geldiğini açıkladı.

Antibiyotiklerden bile daha etkili

Çalışma kapsamında araştırmacılar, bal ile üst solunum yolları hastalıklarına karşı kullanılan ilaçları karşılaştırdı. İncelemeler sonucu bu inanılmaz besinin, üst solunum yolları hastalıklarına karşı antibiyotik ilaçlar başta olmak üzere birçok ilaca nazaren daha güvenli ve daha etkili olduğu kanıtlandı.

Çalışma sonuçları, "Bal, üst solunum yolu enfeksiyonlarının semptomlarının iyileştirilmesinde daha üstündü." başlığıyla dünyaca ünlü tıp dergisi The BMJ'de yayınlandı.