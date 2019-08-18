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Balıklıçeşme Sağlık Ocağı açıldı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde bir dizi açılış ve temaslarda bulunan AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Balıklıçeşme Köyü Sağlık Ocağının açılışını gerçekleştirdi.

18 Ağustos 2019 Pazar 13:49
Balıklıçeşme Sağlık Ocağı açıldı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde bir dizi açılış ve temaslarda bulunan AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Balıklıçeşme Köyü Sağlık Ocağının açılışını gerçekleştirdi.


Biga Balıklıçeşme Sağlık Ocağı açılışına AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Julide İskenderoğlu, Biga Kaymakamı Mehmet Can, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Çanakkale İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Taşçı idari ve daire kurum amirleri ile bölge halkı katıldı.


Balıklıçeşme Köyü Sağlık Ocağının açılışında sağlıkta önce insan diyen anlayışın en özel yansımasının birisi olduğunu belirten AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, “Hep ifade ediyorum bizler Ankara’nın değil Çanakkale’nin vekilleriyiz. Bu halk bizi hep baş tacı yaptı. Kimin ne derdi varsa çözmek en büyük gururum bizim. Sağlıkta son dönemde çok büyük dönüşüm yaşıyoruz. Çanakkale merkez üniversite hastanemiz, Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanemiz, Biga, Lapseki, Yenice, Ezine, Ayvacık hastanelerimiz. Çan Hastanesi inşaatı devam ediyor. Tüm ilçelerimizde yeni hastaneler açtık. Önceden ufacık bir operasyon için İstanbul’a Ankara’ya giderdik, şimdi ya Biga’da ya da Çanakkale’de bu işleri yapıyoruz. Ama şimdi daha küçük ölçekli operasyonları, muayeneleri bu küçük ölçekli sağlık ocaklarımızda yapalım istiyoruz. En azından sağlıkla ilgili sorunlarımızın bir kısmını burada çözülsün istiyoruz. Eski bir sağlık evimiz vardı yıkıldı, bu güzel bina ortaya çıktı. 2 bin 200 metrekare alan içerisinde 430 metre kapalı alanı olan güzel bir sağlık ocağı oldu. 1 milyon 600 bin lira yatırım bedeli olan bir hastane. 4 hekim 2 poliklinik, bir gebe izleme odası, emzirme odası, laboratuvar gibi bir çok alanda hizmet edecek güzel bir sağlık merkezi oldu“ dedi.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 13:49
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