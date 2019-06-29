Balıkların mevsimine dikkat ediyor musunuz? Hangi mevsimde hangi balık yenir?

Yediğimiz besinlerin mevsimlerine dikkat etmek oldukça önemli bir husus. Özellikle son zamanlarda her besine katkı malzemesi eklendiğini ve aşılarla büyütüldüğü için, mevsiminde olmasında özen göstermek gerekiyor.

Balıkları yemek kadar saklamak da oldukça önemlidir. Uzun süre önce dondurulmuş bir balık yüzünden zehirlenme ihtimaliniz var. Dolayısıyla güvenilir kasaplardan, zamanında balıklar almalı ve saklama koşullarına dikkat etmelisiniz.

Hangi balık hangi mevsimde yenir?

Akya balığı ( Haziran - Temmuz - Ağustos - Eylül - Ekim)

Ala balık ( Bütün sene yenebilir. )

Barbun balığı ( Eylül - Ekim - Kasım )

Çinekop ( Temmuz - Ağustos )

Çipura ( Temmuz - Ağustos - Eylül )

Gümüş balığı ( Temmuz - Ağustos - Eylül )

Dil balığı ( Ekim - Kasım )

Hamsi ( Ocak - Şubat )

İskorpit ( Şubat - Mart - Nisan - Ekim - Kasım - Aralık )

Isparoz balığı ( Haziran - Temmuz - Ağustos - Eylül - Ekim )

İstavrit ( Ocak - Şubat - Mart - Nisan )

İzmarit ( Şubat - Mart - Nisan )

Kalkan balığı ( Ocak - Şubat - Mart - Nisan )

Karagöz balığı ( Ekim - Kasım - Aralık )

Kefal ( Ekim - Kasım - Aralık - Ocak - Şubat - Mart - Nisan - Mayıs )

Kılıç balığı ( Ağustos - Eylül )

Kırlangıç ( Bütün sene yenebilir. )

Kolyoz ( Bütün sene yenebilir. )

Lağos balığı ( Ağustos - Eylül )

Levrek balığı ( Şubat - Mart - Nisan )

Lüfer ( Ağustos - Eylül )

Mercan ( Bütün sene yenebilir. )

Mürekkep balığı ( Bütün sene yenebilir. )

Mırmır ( Bütün sene yenebilir. )

Mezgit ( Şubat - Mart - Nisan - Mayıs )

Pisi balığı ( Bütün sene yenebilir. )

Müren balığı ( Mayıs - Haziran - Temmuz - Ağustos - Eylül )

Orfoz balığı ( Haziran - Temmuz - Ağustos - Eylül - Ekim )

Orkinoz ( Mart - Nisan - Mayıs - Haziran - Temmuz - Ekim - Kasım )

Palamut ( Eylül - Ekim - Kasım - Aralık )

Sardalya ( Haziran - Temmuz - Ağustos - Eylül )

Sarıkuyruk ( Şubat - Mart - Nisan - Mayıs - Haziran - Temmuz - Ağustos - Eylül - Ekim )

Sarpa balığı ( Şubat - Mart - Nisan - Mayıs - Haziran - Temmuz - Ağustos - Eylül - Ekim )

Sinarit balığı ( Temmuz - Ağustos - Eylül )

Tekir balığı ( Temmuz - Ağustos - Eylül - Ekim - Kasım )

Torik balığı ( Ekim - Kasım - Aralık - Ocak - Şubat )

Trança ( Haziran - Temmuz - Ağustos - Eylül - Ekim )

Turna ( Kasım - Aralık )

Uskumru ( Ekim - Kasım )

Zargana ( Kasım - Aralık - Ocak - Şubat )