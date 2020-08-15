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Spor

Balıkesirspor'un yeni başkanı Ümit Arslan oldu

Balıkesirspor'da düzenlenen olağan genel kurulda kulüp başkanlığına 329 oy alan Ümit Arslan seçildi - Genel kurulda yapılan oylamada üyeler, Kadir Dağlı başkanlığındaki mevcut yönetimi mali ve idari bakımdan ibra etmedi - Kulübün yeni başkanı Ümit Arslan: - "Hedeflerimiz ilk yıl sürdürülebilir bir mali yapıya kavuşmak, sonra kurumsallaşma ve Türk futbolunun temel sorunu olan altyapı tesislerini oluşturmaktır"

Yeniakit Publisher
2020-08-15 09:15:38 -
Balıkesirspor'un yeni başkanı Ümit Arslan oldu

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da kulüp başkanlığına Ümit Arslan seçildi.

Alpaslan Türkeş Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen olağan genel kurulda mevcut başkan Kadir Dağlı, kulübün eski asbaşkanlarından Ümit Arslan ile İbrahim Kaya aday oldu.

Divan Kurulu Başkanı Mehmet Çalışkan'ın mevcut yönetimin ibra edilmesiyle ilgili yaptığı oylamada, bir süre gerginlik yaşandı. Daha sonra yapılan oylamada Kadir Dağlı yönetimi hem mali hem de denetleme konusunda ibra edilmedi.

Oy verme işlemi öncesi adaylardan İbrahim Kaya, seçimden çekildiğini duyurdu.

Daha sonra yapılan seçimde, 329 oy alan kulübün eski asbaşkanlarından Ümit Arslan başkanlığa seçildi. Mevcut başkan Kadir Dağlı'nın 150 oy aldığı seçimde 5 oy ise geçersiz sayıldı.

Arslan, yaptığı konuşmada, şeffaf bir yönetim tarzı uygulayacaklarını söyledi.

En kısa zamanda transfer tahtasını açtıracaklarını belirten Arslan, şöyle konuştu:

"Balıkesirspor'a sabit ve kalıcı gelirler oluşturmak için çalışma yapacağız. Taşıma su ile değirmenin ne kadar zor döndüğünü bu salondaki herkes biliyor. Günü kurtarmak yerine kısa vadede ekonomik sıkıntıları bertaraf etmek, uzun vadede ise kalıcı çözümler üretmek için yönetim kurulu olarak projelerimiz hazırdır. Balıkesirspor'u bundan sonra siyaset üstü bir yönetim temsil edecektir. Kulüp kasasına giren her bir kuruşu Balıkesirspor'a gönül vermiş herkes internet sitemizden takip edebilecektir. Hedeflerimiz ilk yıl sürdürülebilir bir mali yapıya kavuşmak, sonra kurumsallaşma ve Türk futbolunun temel sorunu olan altyapı tesislerini oluşturmaktır."

Balıkesirspor'un Ümit Arslan başkanlığındaki yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

"İlhan Eker, Metin Özpınar, Murat Ustalı, Ahmet Sakbaş, Ferit Gündoğdu, Rıza Tekin, Erol Çetin, Kazım Çaylan, Mehmet Demiraslan, Cem Özışıklıoğlu, Aytuğ Yormaz, Burak Ceylan, Harun Özkan, İbrahim Teke, Sinan Eren, Ümmet Şengül, İbrahim Akdeniz, Hüseyin Atikler, Sadettin Akbaba, Cihan Çakır."

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