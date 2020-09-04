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Spor Balıkesirspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Spor

Balıkesirspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

- Takım kaptanı Andrija Vukovic: "Yeni hocamız ve ekibimizle birlikte çok güzel çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Yöneticilerimiz transfer konusunda çok çalışıyor ve 24 saat bu işe uğraşıyorlar"

Yeniakit Publisher
2020-09-04 19:46:45 -
Balıkesirspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un kaptanı Hırvat kaleci Andrija Vukovic, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüklerini, yönetimin transfer yasağını kaldırmak için var gücüyle çalıştığını söyledi.

Sezon hazırlıkları kapsamında, kulüp tesislerinde antrenman yapan kırmızı-beyazlılar, ısınma hareketlerinin ardından antrenmana 6’ya 3 dar alan oyunu ile devam etti.

Antrenman sonrası AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Vukovic, 6 yıl sonra ilk kez bir sezon öncesi kampını Balıkesir'de yaptıklarını söyledi.

Takımın uyum içinde olduğunu ve yeni hocalarıyla iyi anlaştıklarını belirten Vukovic, şunları kaydetti:

"Aslında bir taraftan iyi oldu. Çok fazla zamanımız yoktu. Yeni hocamız ve ekibimizle birlikte burada çok da güzel çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Umarım bu süreç esnasında transfer tahtamız da açılır. Yeni oyucularla birlikte burada kaynaşır, birlikte olur ve güzel bir sezon geçiririz. Yöneticilerimiz transfer konusunda çok çalışıyor ve 24 saat bu işe uğraşıyorlar. Transfer tahtasını açacaklarını düşünüyorum."

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