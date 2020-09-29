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Spor Balıkesirspor'da Menemenspor maçı hazırlıkları başladı
Spor

Balıkesirspor'da Menemenspor maçı hazırlıkları başladı

Yeniakit Publisher
2020-09-29 19:07:35 -
Balıkesirspor'da Menemenspor maçı hazırlıkları başladı

BALIKESİR (AA) - Balıkesirspor, TFF 1. Lig'in 4. haftasında 4 Ekim Pazar günü sahasında Menemenspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Mesut Dilsöz yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.

Kalecilerin takımdan ayrı çalıştığı idman, istasyon çalışmasıyla son buldu.

Mesut Dilsöz, idmandan önce oyuncularla bir süre sohbet etti.


- Atilla Özmen: "Menemenspor maçı, mutlak 3 puan alınması gereken bir karşılaşma"


Balıkesirspor'un takım kaptanı Atilla Özmen, AA muhabirine, son iki karşılaşmada talihsiz yenilgiler yaşadıklarını söyledi.

Menemenspor karşılaşmasını kazanmak istediklerini belirten Atilla Özmen, "Lige 3 puanla başladık. Sonra şanssız bir Tuzlaspor maçı oldu. Takım olarak iyi oynuyoruz, pozisyonlara giriyoruz. Gol bulamayıp yiyince biraz da tedirgin oluyoruz. Bu sorunları geride bırakacağız. Menemenspor maçı, mutlak galibiyet ve 3 puan alınması gereken bir karşılaşma. Ona göre hazırlanıyor, ona göre çalışıyoruz. Bu maçı alırsak bize ilaç gibi olacak." diye konuştu.

Atilla Özmen, kulübün Uyuşmazlık Çözüm Kurulundaki (UÇK) dosyalarıyla ilgili de yönetimin yoğun çaba gösterdiğini ve bu durumu çözmeye çalıştığını sözlerine ekledi.

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