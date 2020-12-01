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Spor Balıkesirspor'da Kovid-19 testleri pozitif çıkan 14 futbolcunun karantinaları sürüyor
Spor

Balıkesirspor'da Kovid-19 testleri pozitif çıkan 14 futbolcunun karantinaları sürüyor

Futbol Şube Sorumlusu İlhan Eker: "Şu anda oyuncularımızın sağlık durumu iyi. Kovid-19 ile ilgili herhangi bir semptom gösteren oyuncumuz yok"

Yeniakit Publisher
2020-12-01 12:33:59 -
Balıkesirspor'da Kovid-19 testleri pozitif çıkan 14 futbolcunun karantinaları sürüyor

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan 14 futbolcunun karantinaları sürüyor.

Kırmızı-beyazlı ekipte 4 gün önce 8 futbolcu ile 3 personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Pozitif bulguların ardından tesislere misafir girişini kapatan kulüp yönetimi tedbirleri de artırdı.

Ligin 11. haftasında oynanan Royal Hastanesi Bandırmaspor karşılaşmasın ardından yapılan testlerde 6 futbolcu ve 2 personelde daha pozitif bulguya rastlanırken, toplam sayı 19 oldu.

Balıkesir temsilcisinde, 11'i A takım oyuncusu olmak üzere toplam 14 futbolcunun tesislerdeki karantinaları devam ediyor.

Kırımızı-beyazlı ekipte, iki gün sonra yapılacak testlerin ardından 6 futbolcunun daha pozitif çıkması halinde 5 Aralık Cumartesi günü oynanacak Yılport Samsunspor karşılaşması ertelenecek.


- İlhan Eker: "Şu anda oyuncularımızın sağlık durumu iyi"


Kulübün Futbol Şube Sorumlusu İlhan Eker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oyuncularının sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Futbolcuların sağlık durumu hakkında bilgi veren Eker, "Şu anda oyuncularımızın sağlık durumu iyi. Kovid-19 ile ilgili herhangi bir semptom gösteren oyuncumuz yok. Bir sonraki testlerimiz perşembe günü yapılacak. Testlerin sonucunda 6 futbolcumuzda daha pozitif çıkması halinde A takımdaki hasta oyuncu sayımız 17'ye yükselecek. Bu durumda da evimizde oynayacağımız Yılport Samsunspor maçı ertelenebilir." diye konuştu.

Eker, ayrıca teknik direktör arayışlarının sürdüğünü de belirtti.

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