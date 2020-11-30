  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Balıkesirspor'da Kovid-19 pozitif sayısı 19'a ulaştı
Spor

Balıkesirspor'da Kovid-19 pozitif sayısı 19'a ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-11-30 19:13:27 -
Balıkesirspor'da Kovid-19 pozitif sayısı 19'a ulaştı


BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor'da 6 futbolcu ile 2 personelin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan bilgiye göre, pazar günü oynanan Royal Hastanesi Bandırmaspor maçının ardından teknik heyet, futbolcular ve A takım personeline Kovid-19 testi yapıldı.

Açıklamada, sonuçlanan testlerde 6 futbolcu ile 2 personelde pozitif bulguya rastlandığı belirtildi.

Kırmızı-beyazlı Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 14 futbolcu ve 5 personel olmak üzere 19'a yükseldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Burhan Kuzu cinayete mi kurban gitti? Oğlu 'yakından takip ettik' deyip açıkladı
Siyaset

Burhan Kuzu cinayete mi kurban gitti? Oğlu 'yakından takip ettik' deyip açıkladı

AK Parti eski İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu’nun koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesi bazı komplo teorisyenlerine malzeme çıkardı. B..
Rusya'dan sinsi adım! Karabağ'dan görüntüler biraz önce geldi
Dünya

Rusya'dan sinsi adım! Karabağ'dan görüntüler biraz önce geldi

Azerbaycan-Ermenistan geriliminin sona ermesinin ardından Dağlık Karabağ'a gelen Rusya'nın bir sahra hastanesi kurduğu ortaya çıktı...
Boko Haram 110 çiftçiyi katletti
Dünya

Boko Haram 110 çiftçiyi katletti

Birleşmiş Milletler (BM), Nijerya'nın kuzeydoğusunda Borno eyaletinde, terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 110 çiftçinin öldüğü..
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay