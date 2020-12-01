Balıkesirspor'da koronavirüs sayısı 19'a ulaştı
TFF 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor'da 6 futbolcu ile 2 personelin daha koronavirüse yakalandığı açıklandı
Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan bilgiye göre, pazar günü oynanan Royal Hastanesi Bandırmaspor maçının ardından teknik heyet, futbolcular ve A takım personeline COVID-19 testi yapıldı.
Açıklamada, sonuçlanan testlerde 6 futbolcu ile 2 personelde pozitif bulguya rastlandığı bilgisi paylaşıldı.
Kırmızı-beyazlı COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 14 futbolcu ve 5 personel olmak üzere 19'a yükseldi.