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Spor

Balıkesirspor'da eski asbaşkanlardan Ümit Arslan, başkanlığa aday oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-11 18:44:43 -
Balıkesirspor'da eski asbaşkanlardan Ümit Arslan, başkanlığa aday oldu

BALIKESİR (AA) - Balıkesirspor Kulübünün seçimli olağan genel kurulu öncesi kulübün eski asbaşkanlarından Ümit Arslan, başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Ümit Arslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek olağan kongre öncesinde aday olduğunu duyurdu.

Balıkesirspor'un içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları tam olarak bilmediklerini aktaran Arslan, "Spor kamuoyundan takip ettiğimiz kadarıyla Balıkesirspor'u daha da zorlu bir süreç bekliyor. Transfer tahtasının açılması, mevcut kadrodaki oyuncularla görüşülmesi ve yeni transferlerin yapılabilmesi için gerekli olan kaynağın bulunarak yeni kadronun oluşturulması için yola çıktığımızı belirtmek isteriz." ifadelerini kullandı.

Arslan, Balıkesirspor'un 54 yıllık şanlı armasını daha yukarılarda dalgalandırmak için bu göreve talip olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Taşın altına elini sokma sırası bizdedir. Ekibimle birlikte ben değil biz diyerek Balıkesir'in siyaset üstü tek kurumu olan Balıkesirspor'u yine siyaset üstü bir ekiple, her rengi içinde barındıracak şekilde kurarak yola çıkıyoruz. Bugün kavga değil birlikte olma günüdür. Bugün içimizde yeşeren umutları, hayata geçirme günüdür. Bugüne kadar birçok genel kurul gerçekleştiren Balıkesirspor'un bu genel kurulu takımımızın geleceği noktasında hayati önem taşımaktadır. Böylesine kritik bir kongrede kalbinde Balıkesirspor sevdası yatan üyelerimizin genel kurula hassasiyetle katılımlarını rica ederken çıktığımız bu yolda tek gayemizin Balıkesirspor armasını daha yukarılara taşımak olduğunu tekrar belirtir, saygılarımı sunarım."

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