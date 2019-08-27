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Balıkesirspor pas kalitesini artırmayı hedefliyor

Teknik direktör Ali Tandoğan:"Maçın içinde zaman zaman tempomuz ne kadar yüksek olsa da son paslarda birazcık daha kaliteli noktaya gelebilirsek, çok daha farklı bir Balıkesirspor izleyebiliriz"

27 Ağustos 2019 Salı 16:19
Balıkesirspor pas kalitesini artırmayı hedefliyor


BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un teknik direktörü Ali Tandoğan, son paslarda daha kaliteli bir noktaya gelmeleri halinde çok daha etkili oyun sergileyebileceklerini söyledi.

Kulüp tesislerinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Tandoğan, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u yenerek 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Tandoğan, cumartesi günü Altay'la deplasmanda karşılaşacaklarını belirten Tandoğan, şöyle devam etti:

"Kamplarda da aynı yerdeydik, izleme şansımız oldu. İyi bir takım, geçen seneki kadroyu korudular. Lige şampiyonluk parolasıyla yola çıktıklarını düşünüyorum. Çok yetenekli oyuncuları var ve bunlara karşı hem bireysel hem de takım olarak çok önemli önlemler alacağız. Oyuncularıma, 'kazandıkları maç sonrasında hemen konsantre olmalarını ve Altay maçının Erzurum'dan çok daha zor geçeceğini' söyledim." ifadelerini kullandı.

Tandoğan, maçın sıcak bir havada geçeceğini vurguladı.

Altay karşılaşmasının ardından milli maç için liglere ara verileceğini hatırlatan Tandoğan, "Her şey oyuncularda bitiyor, onlar ne kadar çok isterse, arzularsa ve coşkuyu sahaya yansıtırlarsa bizler de mutlu oluyoruz. 3 puan almak kolay değil. Bu anlamda sıkıntılarımızın olduğu noktalar var, onları aşmamız lazım. Maçın içinde zaman zaman tempomuz ne kadar yüksek olsa da son paslarda birazcık daha kaliteli noktaya gelebilirsek, çok daha farklı bir Balıkesirspor izleyebiliriz." diye konuştu.

Takıma geç katılan Ganalı Mahatma Otoo'nun henüz hazır olmadığını aktaran Tandoğan, Otoo'nun fiziğini kullanabilen bir oyuncu olduğunu ve ondan faydalanmak istediğini dile getirdi.


- Balıkesirsporlu iki oyuncuya üçer maç ceza verilmesi


Ali Tandoğan, 2 Ağustos'ta Afjet Afyonspor'la yaptıkları ve yarıda kalan hazırlık maçının ardından Balıkesirsporlu Atilla Özmen ve Tomislav Glumac'a üçer resmi müsabakadan men cezası verilmesine tepki gösterdi.

O gün yaşananlara değinen Tandoğan, şunları kaydetti:

"Taraftar şişe atmaya başlıyor, ben de olaylar büyümesin diye onları sahadan çektim. Hakem bundan sonra, 'Oyuncular sahadan çekildiği için bunu yazıyorum' diyor. Bu ülkede hakem, hakim midir? Ben bunu ilk defa görüyorum. Benim en iyi oyuncuma 3 maç ceza veriyorsun. Kendisi hesap vermemek için böyle bir durum oldu."

Transfer tahtasının açılması konusundaki sorunların yönetim tarafından giderilmeye çalışıldığını anlatan Tandoğan, transferin açılmasının uzun vadede takıma olumlu yansıyacağını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 16:19
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