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Balıkesirspor ilk 4 maçına odaklanmaya çalışıyor

- Teknik direktör Ali Tandoğan: "İlk 4 haftamız çok zor geçecek, kolay olmayacak. Oyuncularımı motive etmeye çalışıyorum. Hayatta oynanmamış hiçbir maçın mağlubiyeti yoktur"

15 Ağustos 2019 Perşembe 14:10
Balıkesirspor ilk 4 maçına odaklanmaya çalışıyor


BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonuna Adana Demirspor deplasmanıyla başlayacak Balıkesirspor'un teknik direktörü Ali Tandoğan, "İlk 4 haftamız çok zor geçecek, kolay olmayacak. Oyuncularımı motive etmeye çalışıyorum. Hayatta oynanmamış hiçbir maçın mağlubiyeti yoktur." dedi.

Tandoğan, kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısında, TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulunda bulunan dosyalar nedeniyle transfer yapamadıklarını hatırlattı.

Geçen sezonun kadrosundan 11 oyuncunun takımdan ayrıldığını belirten Tandoğan, kendilerini zorlu bir sezonun beklediğini söyledi.

Sezona gençlerden oluşan bir kadro ile başlayacaklarını anlatan Tandoğan, "Transfer tahtası açılırsa birkaç oyuncu var, onlarla da anlaşmak istiyoruz. Gönül istiyor ki her şartta, her imkanda rakiplerimizle aynı şartlarda savaşalım ama en az 6-7 altyapı oyuncusuyla oynayacağız. Geçen sezon lige başlandığında Balıkesirspor 6 maçta 6 puan almış; giden oyuncuların tamamı buradayken. Bunu kimseyi kötülemek adına söylemiyorum. Şartlar şunu gösteriyor ki çok iyi takımınız olsa da iyi bir başlangıcınız olmayabiliyor." ifadelerini kullandı.

Ali Tandoğan, sezonun ilk 4 haftasında karşılaşacakları Adana Demirspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Altay ve Ümraniyespor'un kadrolarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bu ekiplerin oyuncu kadrolarının güçlü olduğunu vurgulayan Tandoğan, şunları kaydetti:

"Adana Demirspor takımının kamp kadrosu 44 kişiydi. Hoca, 'Benim 4 oyuncuya daha ihtiyacım var.' dedi. Bizim bunu deme şansımız yok. 44 oyuncunun hepsi de üst düzey oyuncular. Erzurumspor ligden düşmüş, bütün oyuncularını tutmuş, müthiş bir kadrosu var. Takviye de yaptılar. Altay'a bakıyorsunuz, geçen seneki kadrosunu korumuş, transferler yapmış. Arkasından Ümraniye'ye bakıyorsunuz aynı kadro, üstüne inanılmaz oyuncular transfer etmiş. O yüzden ilk 4 haftamız çok zor geçecek, kolay olmayacak. Oyuncularımı motive etmeye çalışıyorum. Hayatta oynanmamış hiçbir maçın mağlubiyeti yoktur."


- TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulundaki dosyalar


Kulüp asbaşkanı Umut Kırtıl da FIFA Disiplin Kurulunun, Balıkesirspor'un transfer yasağını kaldırması sonrası Uyuşmazlık Çözüm Kurulunda bulunan futbolcu ve teknik adamların alacaklarına ilişkin transfere engel borçlarla ilgili görüşmelerinin sürdüğünü aktardı.

Kuruldaki 8 dosyanın 5'i ile ilgili anlaşmaya vardıklarını dile getiren Kırtıl, şöyle konuştu:

"O futbolcular ile görüşmelerimiz ne şekilde oluyor; bir kısmını geriye döndürebilmek adına oluyor. Keza Foxi geldi. Dönmek isteyenler var, onlarla görüşmelerimiz devam ediyor. Oto'o geliyor. Bu akşam bileti var, yarın sabah burada olacak. Döndürebildiğimizi döndüreceğiz, döndüremediğimiz oyuncular ile görüşmelerimiz devam ediyor. Transferin biteceği güne kadar bu işi kovalayacağız. Transferin açılmasıyla yürürlüğe girebilecek sözleşmeler var ama çoğu önümüzdeki hafta takıma katılmış olacak."

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 14:10
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