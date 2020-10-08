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Spor Balıkesirspor Futbol Şube Sorumlusu İlhan Eker: "Külfeti olmayan transferler yaptık"
Spor

Balıkesirspor Futbol Şube Sorumlusu İlhan Eker: "Külfeti olmayan transferler yaptık"

Yeniakit Publisher
2020-10-08 20:22:12 -
Balıkesirspor Futbol Şube Sorumlusu İlhan Eker: "Külfeti olmayan transferler yaptık"

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, 18 Ekim Pazar günü deplasmanda Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Balıkesirspor'da transferin son günü kadroya dahil edilen 11 yeni futbolcu da ilk kez takımla idmana çıktı.

Kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Mesut Dilsöz yönetiminde kulüp tesislerinde yaptığı antrenmana koşu ile başladı. Daha sonra oyuncular pas ve teknik çalışmaları yaptı.


- Eker: "Balıkesirspor'un yaşaması önemli"


Balıkesirspor Futbol Şube Sorumlusu İlhan Eker, antrenman öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, transfer sorununu çözerek 11 oyuncuyu kadroya kattıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Uyuşmazlık Çözüm Kurulundaki (UÇK) dosyalarının çözümünde önemli bir başarı elde ettiklerini belirten Eker, şöyle konuştu:

"Bizim açımızdan Balıkesirspor'un yaşaması önemli. UÇK'de dosyaları bulunan 25 futbolcuya, Okan (Alkan) hariç yüzde 10 ödeme yaparak transfer tahtasını açtırdık. Transferde son gün hatta son saate kalmamıza rağmen akıllı, mantıklı oyuncular ile anlaştık. Bu süreçte Balıkesirspor'a külfet getirmeyecek 11 oyuncuyu transfer ettik. Bu sezon amacımız takımı ligde tutmak ve sürdürülebilir bir ekonomi sağlamak. Gelecek yıllarda ise hedef Süper Lig olacak. Bu bağlamda bize destek veren iş dünyası ve camiamıza gönülden teşekkür ederim."


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