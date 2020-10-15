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Spor Balıkesirspor, Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Balıkesirspor, Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-10-15 18:15:38 -
Balıkesirspor, Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig’in 5. haftasında Bursaspor ile karşılaşacak Balıkesirspor, bu maçın hazırlıklarını Balıkesir Atatürk Stadyumunda yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Mesut Dilsöz gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışmalarıyla devam etti. Kırmızı-beyazlılar son bölümde tam saha çift kale maç yaptı.

Antrenman öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulunan Balıkesirspor teknik direktörü Mesut Dilsöz, lige verilen milli arayı iyi değerlendirdiklerini ve Bursaspor maçını kazanmak istediklerini söyledi.

"Takıma yeni katılanların kaynaşması açısından lige verilen milli ara bizim için iyi oldu." diyen Dilsöz, "Yeni transferlere oyun planımızı aşılıyoruz. Transferler içinde sadece iki oyuncu fiziksel olarak hazır değil. Geri kalanlarının durumu iyi. Bu hafta bir hafta içinde 3 maç oynayacağız. Her maçı tek tek planlayarak yolumuza bakmak istiyoruz. Pazar günü transfer tahtasını açtıramamış Bursaspor ile karşılaşacağız. Bursa maçını kazanarak hafta içi oynayacağımız Boluspor maçına moralli çıkmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Nijeryalı oyuncu Abraham Nnamdı Nwankwo, Menemenspor maçında aldığı darbe sonrası iç yan bağlarında sakatlık oluştu. Bağlarda yırtık tespit edilen oyuncu tedaviye alınırken, oyuncunun en az 15 gün sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Nwankwo sakatlığı nedeniyle Bursaspor maçında forma giyemeyecek, Dersin Şahan Kaynak’ın sakatlığının ise ciddi olmadığı öğrenildi.

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