0553 313 94 23

Balıkesirspor Baltok'un yeni başkanı Kadir Dağlı oldu

- Başkan Dağlı:"Takımı, içinde bulunduğu zor durumdan çıkarmak için el birliğiyle mücadele edeceğiz"

07 Haziran 2019 Cuma 21:10
Balıkesirspor Baltok'un yeni başkanı Kadir Dağlı oldu

BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor Baltok'ta kulüp başkanlığına Kadir Dağlı seçildi.

Kulübün, bir alışveriş merkezinin toplantı salonunda gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunda başkanlık için Kadir Dağlı ve İbrahim Kaya aday oldu.

Kongrenin Divan Kurulu Başkanı Mehmet Çalışkan'a listelerini sunan adaylar, daha sonra birer konuşma yaptı. Ardından oy verme işlemine geçildi.

Seçimde 60 oy alan Dağlı, kulübün yeni başkanı oldu. Diğer aday Kaya ise 45 oy aldı.

Delegelere teşekkür eden Dağlı, zorlu bir göreve geldiklerini söyledi.

Balıkesirspor Baltok'u bulunduğu zor durumdan kurtaracaklarını ifade eden Dağlı, "Takımı şampiyon yapma gibi bir iddiamız yok. Takımı, içinde bulunduğu zor durumdan çıkarmak için el birliğiyle mücadele edeceğiz. Amacımız ligde kalıcı olan ve borçlarını ödeyebilen bir Balıkesirspor. Bunun için çıktık yola. Bu yolda bize destek veren herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Balıkesirspor'un Kadir Dağlı başkanlığındaki yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

"Ali Cihangir Emek, Alper Şayakçı, Fahrettin Şahan, Fuat Koç, Ferit Gündoğdu, İsmail Emre Çiçek, Hidayet Çoban, Mert Diker, Mehmet Demiraslan, Tibet Ağrıoğlu, Murat Atiler, Mustafa Çanakçı, Saadettin Altın, Sefer Coşkun, Sezer Kapmaz, Sezgin Dedeoğlu, Tarık Erkan, Tayfun Deniz, Uğur Atak, Umut Kırtıl."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 21:10
  1. Futbol
  2. Genel kurul
  3. Kadir Dağlı
  4. Spor Toto 1. Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası
    1. Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası
    2. Fransa BAE'ye 2 fırkateyn sattı
    3. ABD'den küstah Türkiye açıklaması: 2..
    4. Bakan Çavuşoğlu'ndan 3x3 18 Yaş Altı..
    5. Zeynep Yetgil'den gümüş madalya
    6. Traktör uçuruma yuvarlandı, bir aile..
    7. "Benim tercihim programın bir kanal..
    8. Almanya’da Müslümanlara tehdit mektubu
    9. Pakistan’da bomba yüklü araçla..
    10. İmamoğlu'ndan anlamlı 'kiraz' itirafı:..
    11. GÜNCELLEME - Düzce'de patpat devrildi:..
    12. Balıkesirspor Baltok'un yeni başkanı..
    13. Süleyman Soylu'dan sert tepki: Ben..
    14. Menemenspor’da Abdullah Ercan dönemi
    15. Hamit Altıntop, millileri yalnız..
    16. Türkiye-Fransa maçına doğru
    17. TFF'den 'yabancı sınırı' açıklaması!
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu
    19. Türkiye'den Kırgızistan'a mütekabil nota
    20. "Belediye ve vatandaşlarımızın..
    21. Uluslararası Uzay İstasyonu, turizme..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbolcu Mesut..
    23. Yemen'de camiye silahlı saldırı
    24. Bakan Dönmez köylere gaz müjdesi verdi
    25. Emet’te trafik kazası: 5 yaralı
    26. Domaniç’te trafik kazası: 1 yaralı
    27. Dışişleri’nden Kırgızistan’a nota
    28. Pakistan Başbakanı Han’dan Hintli..
    29. Cezayir'de "Buteflika rejiminin..
    30. Menemen Belediyespor'da Abdullah Ercan..
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı
    Putin'den dünyayı sarsacak açıklama! "Anlaşmadan çekilmeye hazırız"
    Putin'den dünyayı sarsacak açıklama! "Anlaşmadan çekilmeye hazırız"
    Cüneyt Özdemir: Bildiğiniz gerizekalı diyebiliriz bu insanlara
    Cüneyt Özdemir: Bildiğiniz gerizekalı diyebiliriz bu insanlara
    İçki, kumar ve fuhuş festivaline karşı halk ayaklanmıştı! İptal edildi
    İçki, kumar ve fuhuş festivaline karşı halk ayaklanmıştı! İptal edildi
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem