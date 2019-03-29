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Balıkesir’in ihracat ve ithalat rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan rakamlara göre Balıkesir’den yapılan ihracat 2019 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20.

29 Mart 2019 Cuma 16:48
Balıkesir’in ihracat ve ithalat rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan rakamlara göre Balıkesir’den yapılan ihracat 2019 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20.5, ithalat ise yüzde 19 oranında azaldı.


Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre Balıkesir’de ihracat 2019 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20.5 azalarak 41 milyon 115 bin 363 dolar, ithalat ise yüzde 19 azalarak 31 milyon 261 bin 763 dolar olarak gerçekleşti. 2019 yılı Şubat ayında Balıkesir’den yapılan ihracat miktarları guruplara göre incelendiğinde en büyük pay 7 milyon 732 bin 305 dolar ile etler ve yenilen sakatat olurken, bu gurubu 4 milyon 683 bin 552 dolar ile elektrikli makine ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları,aksam-parça-aksesuarı takip etti. 4 milyon 312 bin 693 dolar ile Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı oluşturdu.


2019 yılı Şubat ayında Balıkesir’den yapılan ithalat miktarları gurupları incelendiğinde en büyük pay 8 milyon 605 bin967 dolar ile gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri, hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler oluştururken bu gurubu 3 milyon 286 bin 586 dolar ile kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları, 3 milyon 266bin 316 dolar ile canlı hayvanlar grubu takip etti.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 16:48
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